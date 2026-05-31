Polémico final en Santa Ana: gol en el minuto 95, agresión y reclamo de Graneros
El "Santo del Sur" se impuso por 1-0 de manera agónica y le quitó el invicto al líder del Grupo F. Tras el festejo, el DT visitante Hugo Corbalán denunció haber sido golpeado en el rostro y la dirigencia del "Cocodrilo" emitió un duro comunicado exigiendo sanciones a la Liga.
Resumen para apurados
- Santa Ana venció 1-0 a Graneros por la Liga Tucumana con un gol agónico, en un partido que terminó con la agresión al DT visitante, Hugo Corbalán, durante los festejos.
- El gol llegó al minuto 95 tras vencerse el tiempo adicionado. En la celebración, el DT Corbalán fue golpeado en la cara por el entrenador de arqueros local, Sebastián Paz.
- Graneros perdió su invicto pero sigue líder. La dirigencia del club repudió la violencia, denunció antecedentes en ese estadio y exigió sanciones severas a la Liga Tucumana.
Parecía que el partido terminaba empatado. Se jugaban 95 minutos y ya se habían superado los cuatro que había agregado el árbitro Juan Sotelo. Sin embargo, el juez decidió dejar correr una última acción y Santa Ana aprovechó esa vida extra. Germán Lazarte quedó mano a mano con Pablo Lencina, definió con precisión y desató el festejo del local. Era el 1 a 0 sobre Graneros por la Liga Tucumana y el estallido del “Santo del Sur”.
Los jugadores salieron disparados hacia el banco de suplentes para celebrar el gol que significaba el triunfo, pero en medio de la euforia ocurrió un hecho que empañó el cierre del duelo.
Hugo Corbalán, DT de Graneros, denunció haber sido agredido durante los festejos. “Me pegaron en la cara con el brazo. No sé quién fue”, explicó inicialmente. Horas más tarde se confirmó que el señalado fue Sebastián Paz, entrenador de arqueros de Santa Ana. Tras el episodio, se dio por terminado el partido.
Más allá del resultado, Graneros perdió el invicto, aunque logró mantenerse como líder del Grupo F. Luego del encuentro, el club emitió un comunicado expresando su malestar por lo sucedido.
“Desde nuestra institución queremos expresar nuestro más enérgico repudio a los hechos ocurridos durante la jornada deportiva disputada en la cancha de Santa Ana, en la que nuestro director técnico fue víctima de una agresión física que consideramos totalmente incompatible con los valores del deporte”, señalaron.
Además, agregaron que no sería un hecho aislado: “No es la primera vez que se registran episodios de tensión y violencia en dicho escenario deportivo”.
Finalmente, solicitaron una intervención de las autoridades. “Esperamos que la Liga tome las medidas necesarias para esclarecer lo sucedido y promover un ambiente deportivo seguro y respetuoso para todos”, concluyó el comunicado.