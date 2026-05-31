Polémico final en Santa Ana: gol en el minuto 95, agresión y reclamo de Graneros

Parecía que el partido terminaba empatado. Se jugaban 95 minutos y ya se habían superado los cuatro que había agregado el árbitro Juan Sotelo. Sin embargo, el juez decidió dejar correr una última acción y Santa Ana aprovechó esa vida extra. Germán Lazarte quedó mano a mano con Pablo Lencina, definió con precisión y desató el festejo del local. Era el 1 a 0 sobre Graneros por la Liga Tucumana y el estallido del “Santo del Sur”.