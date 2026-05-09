Coparticipación: la Corte interviene en el reclamo de La Pampa por los ATN

La Corte Suprema de Justicia de la Nación aceptó intervenir en la demanda presentada por La Pampa contra el Estado Nacional por la distribución de fondos coparticipables. Con la firma de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el máximo tribunal asumió su competencia originaria en el caso. La resolución también ordenó correr traslado al Gobierno nacional, que tendrá 60 días para contestar el reclamo.