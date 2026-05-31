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Horóscopo del 31 de mayo: qué le espera a cada signo bajo la poderosa Luna Llena Azul en Sagitario

El cierre de mayo llega con uno de los eventos astrológicos más importantes del año. Descubrí cómo impactará la Luna Azul en el amor, la salud y las relaciones de cada signo.

Horóscopo del domingo 31 de mayo: las predicciones de la Luna Azul para cada signo
Horóscopo del domingo 31 de mayo: las predicciones de la Luna Azul para cada signo Gente
Por LA GACETA Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Este 31 de mayo ocurre una inusual Luna Llena Azul en Sagitario que afectará a los doce signos del zodíaco, impulsando cambios emocionales y definiciones en sus metas.
  • Este fenómeno de dos lunas llenas en un mismo mes no ocurría desde agosto de 2023. Su energía coincide con el tránsito del Sol por Géminis, potenciando la comunicación.
  • El evento marcará un período de cosecha y replanteamiento de metas a futuro, impulsando a las personas a buscar expansión, nuevos aprendizajes y un mayor sentido de vida.
Resumen generado con IA

El cierre de mayo llega con uno de los eventos astrológicos más destacados del año. Este 31 de mayo, el cielo estará marcado por una Luna Llena Azul en Sagitario, un fenómeno poco frecuente que promete movilizar emociones, impulsar cambios y traer definiciones para los doce signos del zodíaco.

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La energía de esta lunación invita a reflexionar sobre los objetivos personales, revisar decisiones tomadas meses atrás y abrirse a nuevas posibilidades. Al mismo tiempo, el Sol continúa su recorrido por Géminis, favoreciendo la comunicación, la curiosidad y la búsqueda de respuestas.

Qué significa la Luna Llena Azul y por qué es tan especial

La llamada Luna Azul recibe ese nombre porque se trata de la segunda Luna llena que ocurre dentro de un mismo mes, un fenómeno que no sucede con frecuencia. De hecho, una configuración similar no se registraba desde agosto de 2023.

Desde el punto de vista astrológico, esta Luna llena en Sagitario marca un momento de culminación y cosecha. Las intenciones, proyectos y deseos que comenzaron a gestarse durante la Luna Nueva en Sagitario de diciembre de 2025 podrían mostrar ahora sus primeros resultados.

La influencia sagitariana está asociada con la expansión, la fe, los viajes, el aprendizaje y la búsqueda de sentido. Por eso, muchos signos sentirán la necesidad de replantear metas y preguntarse si están siguiendo el camino que realmente desean.

  • Aries
  • Tauro
  • Géminis
  • Cáncer
  • Leo
  • Virgo
  • Libra
  • Escorpio
  • Sagitario
  • Capricornio
  • Acuario
  • Piscis
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