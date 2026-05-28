Qué es la Luna azul de mayo 2026, por qué se llama así y cómo ver el fenómeno astronómico

Qué es la Luna azul

A pesar de su nombre, la Luna azul no cambia de color ni adquiere tonalidades celestes. El término se utiliza exclusivamente para describir la segunda Luna llena que ocurre dentro de un mismo mes calendario, una situación poco habitual que responde a que el ciclo lunar dura cerca de 29,5 días. Como la mayoría de los meses tienen 30 o 31 días, la acumulación de esos pequeños desfases temporales permite que ocasionalmente entren dos lunas llenas en el mismo período.