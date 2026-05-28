Qué es la Luna azul de mayo 2026, por qué se llama así y cómo ver el fenómeno astronómico
Se trata de uno de los eventos astronómicos más singulares y atípicos del calendario. El fenómeno tendrá lugar a finales de mayo y, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan, se podrá contemplar a simple vista desde la mayor parte del planeta.
Resumen para apurados
- La Luna azul se observará en todo el mundo el 31 de mayo de 2026, un fenómeno astronómico poco común que ocurre al registrarse dos lunas llenas en un mismo mes calendario.
- Este evento sucede cada dos años y medio debido a que el ciclo lunar dura 29,5 días. En mayo de 2026, la primera luna llena será el día 1 y la segunda ocurrirá el día 31.
- El fenómeno genera gran expectativa global y podrá contemplarse a simple vista sin equipos especiales, marcando un hito destacado en el calendario astronómico de ese año.
Los amantes de la astronomía tendrán una cita especial con el cielo durante mayo de 2026 mediante la llegada de la denominada Luna azul. Este fenómeno no ocurre todos los años, por lo que su aparición genera una gran expectativa entre quienes disfrutan de observar los eventos astronómicos nocturnos a nivel global.
El acontecimiento suele repetirse aproximadamente cada dos años y medio. A pesar de lo que sugiere su nombre, el satélite natural no adquiere una tonalidad celeste, sino que la denominación responde a una particularidad del calendario que capta la atención de especialistas y aficionados por su baja frecuencia.
Qué es la Luna azul
A pesar de su nombre, la Luna azul no cambia de color ni adquiere tonalidades celestes. El término se utiliza exclusivamente para describir la segunda Luna llena que ocurre dentro de un mismo mes calendario, una situación poco habitual que responde a que el ciclo lunar dura cerca de 29,5 días. Como la mayoría de los meses tienen 30 o 31 días, la acumulación de esos pequeños desfases temporales permite que ocasionalmente entren dos lunas llenas en el mismo período.
Según explica la NASA, este fenómeno ocurre aproximadamente cada dos años y medio debido a dicha sincronización entre el calendario solar y las fases del satélite. La denominación posee un origen histórico y folclórico en el idioma inglés, por lo que el astro mantiene su brillo grisáceo y plateado de siempre durante toda la noche de su aparición.
Cuándo será la Luna azul de mayo de 2026
La Luna azul de 2026 podrá observarse en su máximo esplendor durante la noche del domingo 31 de mayo. Si las condiciones meteorológicas acompañan y el cielo permanece despejado, el fenómeno será perfectamente visible a simple vista desde gran parte del planeta, sin necesidad de recurrir a telescopios ni a equipos ópticos especiales. Este acontecimiento marcará la segunda Luna llena del mes, dado que la primera del ciclo ocurrió el pasado 1° de mayo.
El origen del nombre: mitos y explicaciones
El origen de la denominación genera tantas dudas como curiosidad entre los aficionados a la astronomía, existiendo diversas teorías históricas al respecto, aunque ninguna se vincula con el color real del satélite:
- Error de divulgación: Una interpretación popular surgida en un artículo de la revista astronómica Sky & Telescope en 1946, la cual definió erróneamente el fenómeno de esta manera y terminó popularizando el término moderno.
- Etimología medieval: Una posible deformación lingüística de la expresión en inglés antiguo "Betrayer Moon" («Luna traidora»), debido a que este segundo plenilunio rompía el esquema tradicional de las estaciones y el ayuno de la Cuaresma.
- Eventos climáticos reales: Relatos históricos vinculados a erupciones volcánicas o grandes incendios forestales que liberaron partículas a la atmósfera. En esas raras circunstancias, el humo llegó a teñir visualmente la Luna con tonos azulados o verdosos.