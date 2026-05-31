Opinión› PARECERES El FMI a contramano del momento económico Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL Hace 3 Hs Seguir en Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas Cristina Fernández de KirchnerFondo Monetario InternacionalNéstor KirchnerEduardo DuhaldeInflaciónSergio MassaCrisis económica Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS Como bailando en la cubierta del Titanic Semana de noticias económicas positivas para el gobierno Recuerdos fotográficos: Juan Heller y la chuña del Palacio de Justicia Lo más popular Clear-Coding: la nueva regla de la infidelidad que prioriza la honestidad por encima del chamuyo infinito QA Tester: el trabajo de romper videojuegos a propósito que puede pagar hasta U$S20 por hora Acostarse a distintas horas cada día puede dañar el corazón más que dormir pocas horas, según un estudio Fin de semana de ferias municipales: comidas, artesanías y mucho más El triple juego de Jaldo hacia 2027 Ranking notas premium Entre lágrimas y respaldo político, Pagani cerró su mandato y Grunauer quedó al frente de la UNT Caso Érika Álvarez: un imputado reveló cómo "El Militar" Sosa habría intentado ocultar el cuerpo Nueva ofensiva judicial en la UNT: reclaman ante la Cámara que se respete el cronograma electoral original Caso Érika: una pericia genética complica al “Militar” Sosa y suma una nueva sospechosa Por qué el jueves 4 es una fecha límite para el transporte en Tucumán