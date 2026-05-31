Carta de lectores IV: Mapa del crecimiento de Argentina

Amigos, realmente siento totalmente vergüenza ajena sobre la publicación que se hizo noticia, sobre la exhibición de un mapa donde no se ven los contornos de la provincia de Tucumán, adjunta a las demás ciudades de la Argentina y menos las Islas Malvinas; sea cual fuere la intención de fondo, es una provocación grave, institucionalmente hablando, que nos deja muy mal en todo concepto, faltando el respeto a nuestra ciudadanía toda; a nuestro Gobernador, opacando la imagen de la ciudad que forma parte de la Declaración de nuestra Independencia. Esto es gravísimo; supongamos que es producto de IA, peor todavía, si es usada por algún partido opositor; últimamente, estamos soportando infinidades de prepotencias y agresividades, confundiendo a la opinión pública. Esto tiene que frenarse y la Justicia debe tomar cartas del asunto. Todavía no terminó el año, y ya existe un clima entorpecedor con vistas al próximo año electoral..