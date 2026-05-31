OpiniónCartas de lectores

Carta de lectores IV: Mapa del crecimiento de Argentina
Hace 3 Hs

Amigos, realmente siento totalmente vergüenza ajena sobre la publicación que se hizo noticia, sobre la exhibición de un mapa donde no se ven los contornos de la provincia de Tucumán, adjunta a las demás ciudades de la Argentina y menos las Islas Malvinas; sea cual fuere la intención de fondo, es una provocación grave, institucionalmente hablando, que nos deja muy mal en todo concepto, faltando el respeto a nuestra ciudadanía toda; a nuestro Gobernador, opacando la imagen de la ciudad que forma parte de la Declaración de nuestra Independencia. Esto es gravísimo; supongamos que es producto de IA, peor todavía, si es usada por algún partido opositor; últimamente, estamos soportando infinidades de prepotencias y agresividades, confundiendo a la opinión pública. Esto tiene que frenarse y la Justicia debe tomar cartas del asunto. Todavía no terminó el año, y ya existe un clima entorpecedor con vistas al próximo año electoral..

Daniel Francisco Leccese  

leccesedaniel883@gmail.com

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