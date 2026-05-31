OpiniónCartas de lectores

Carta de lectores III: El Mundial
Hace 3 Hs

¡Qué bueno estuvo ese tipo crucigrama que hizo LA GACETA con los nombres de los 26 jugadores elegidos por Scaloni para el Mundial de futbol 2026!  Formando y plasmando el ansiado sueño de todos los argentinos y claro mensaje, “vamos todos juntos por la cuarta” . Observando el rostro de nuestros embajadores y dignos representantes, vemos que sus apellidos, nueve son con “M”, de magníficos; tres con “P” de poderosos; dos con “R” de responsables; dos con “B” de batalladores; dos con “L” de luchadores; dos con “A” de ansiosos; uno con “T” de talentoso; uno con “O” de ordenado; uno con “D” de disciplinado; uno con “F” de fuerte; uno con “S” de sacrificado y uno con “G” de guerrero .Eso llevan nuestros valientes en sus cuerpos, sangre, vida y la responsabilidad y la convicción de luchar para defender la tercera y traer la cuarta copa mundial. Sus mochilas van repletas con las esperanzas de millones de argentinos  que están soportando una de las crisis económicas más duras de los últimos tiempos, que afecta a los que menos tienen y quieren tener al menos una alegría que los haga soportar y olvidar sus penas. Dicen que Dios es argentino, esperemos que nos de una manito como en el mundial anterior,  ahora que nos volvimos a ilusionar. ¡Muchachos! El camino a la gloria está trazado y las puertas abiertas y ¡vamos por la cuarta!

Francisco Amable Díaz

Franciscoamablediaz@gmail.com

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