Carta de lectores: avenida Jujuy

Quisiera solicitar mejoras en la avenida Jujuy. Quiero recalcar que lo hice el año pasado sin obtener grandes resultados. Gracias a su diario puedo hacerlo con la antelación correspondiente, ya que dicha arteria forma parte de un ingreso principal hacia nuestra ciudad tanto de automovilistas que provienen del sur de la provincia como turistas que dentro de poco los tendremos por acá. Es lamentable ver el estado de la misma. Mucho más lamentable! es transitarla a la altura del 2100; existen bocas tormentas que emanan líquidos cloacales todo el día. También es doloroso observar cómo automovilistas, motociclistas y ciclistas caen en esa trampa, que me atrevo a calificarla de mortal. Conste también que en esa zona existen establecimientos educativos con el consecuente peligro para la salud tanto de los escolares como de cualquiera que transite por ahí. También hay una platabanda que considero muy peligrosa, más en época de lluvia. Justamente esa platabanda se la llevan por delante los que vienen desde este por Fortunata García y deciden girar hacia el sur. A quienes les compete, les pido dar soluciones a estos inconvenientes. Ya que no lo hacen por nosotros, los tucumanos que transitamos a diario por ella, háganlo por los turistas para que se lleven una buena impresión.