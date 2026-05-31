La lupa en el ex titular de Arsat

Facundo Leal, ex presidente de Arsat y actual funcionario del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna), fue detenido durante un allanamiento realizado en su departamento del barrio porteño de Palermo. Según fuentes judiciales citadas por medios nacionales, durante el operativo encontraron más de US$650.000 en efectivo y dinero en al menos siete monedas extranjeras.
La diversidad de divisas abrió una línea de investigación específica para determinar el origen de los fondos y su posible vinculación con otros delitos. Leal se desempeñó como presidente de Arsat entre 2022 y junio de 2025Luego, fue designado al frente del Orsna, cargo que ocupó hasta enero de este año.
Tras su salida, continuaba vinculado a Arsat como personal de planta permanente. La investigación judicial, que comenzó por el faltante de equipamiento tecnológico, rápidamente derivó hacia un esquema más complejo vinculado a presuntas irregularidades en contrataciones.