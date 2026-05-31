Ideas para una nueva sección del diario: el insulto del día

Convengamos que “kuka” es un acierto lingüístico, si es que en esta clase de ciénagas se pueden detectar aciertos. Al multiplicar por dos esa letra “k” algo extraña a pesar de su encuadramiento en el alfabeto en español, mantiene viva la atención, con solo dos módicas sílabas -sueño de periodistas que deben elaborar títulos- sobre el peligro de un retorno a la Argentina de 2023 que ha explicado la llegada de Milei al poder. También explica ese peligro que para una vasta franja del electorado lo que cabe esperar de los “kukas” es aún hoy de un grado más perverso que todos los errores sumados de este gobierno, a los que agrava un presidente ferozmente deslenguado como no ha habido otro.