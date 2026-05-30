Huirapuca rompió el maleficio y gritó campeón por primera vez

El encuentro correspondiente a la novena jornada del certamen —que se disputó a una sola rueda y sin playoffs— tuvo todos los condimentos de una verdadera final. Las dirigidas por Francisco Ruiz Hidalgo llegaron a la cita en el Predio El Salvador con la obligación de sumar de a tres para no depender de Natación y Gimnasia, que acechaba a solo un punto de distancia. El inicio pareció encarrilar el sueño cuando Aldana Andrada abrió la cuenta en el primer cuarto. Sin embargo, las locales reaccionaron y Camila Galia estampó la igualdad para las “Benjaminas”. Más tarde, la efectividad de Victoria Santamarina volvió a adelantar a la visita, pero la paridad regresó en el tercer parcial por medio de Jimena Torres. Con el 2 a 2 y la tensión en su punto máximo, las de Concepción demostraron una enorme templanza. A falta de diez minutos, la delantera anotó de penal el 3 a 2 y, poco después, Guillermina Dande liquidó el pleito y desató los festejos.