Edgar Morin, creador del pensamiento complejo

Es un crítico del racionalismo cartesiano que planteabaun pensamiento simplificador, caracterizado por ser disyuntivo, al separar lo que está unido. Ve al hombre como cuerpo o alma, divide sustancia de accidente. Es abstracto porque no contextualiza los saberes y sostiene la linealidad causal (a una causa le corresponde un efecto). El pensamiento complejo propone que la causa produce un efecto y el efecto modifica la causa en una retroalimentación. Así los hombres producimos cultura y la cultura nos modifica. También cuestiona la mirada que elimina lo complejo y q simplifica y propone un pensamiento hologramático por el cual una célula contiene la totalidad de la información genética. Y cada ser humano somos culturales y sociales.