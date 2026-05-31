Edgar Morin, creador del pensamiento complejo

Edgar Morin nació en 1921 en el seno de una familia judía sefaradi y murió el viernes pasado.
Se unió en la Segunda Guerra Mundial a la Resistencia francesa. Fue sociólogo, filósofo, amante del cine, estudioso de la genética, de la física atómica y un reformador de la educación.
Conocido como creador del pensamiento complejo, cuya gravitación en la política y en la educación es fundamental, sostiene una concepción multidimensional del hombre por su condición natural, histórica, socioeconómico, biológico y cultural.
Es un crítico del racionalismo cartesiano que planteabaun pensamiento simplificador, caracterizado por ser disyuntivo, al separar lo que está unido. Ve al hombre como cuerpo o alma, divide sustancia de accidente. Es abstracto porque no contextualiza los saberes y sostiene la linealidad causal (a una causa le corresponde un efecto). El pensamiento complejo propone que la causa produce un efecto y el efecto modifica la causa en una retroalimentación. Así los hombres producimos cultura y la cultura nos modifica. También cuestiona la mirada que elimina lo complejo y q simplifica y propone un pensamiento hologramático por el cual una célula contiene la totalidad de la información genética. Y cada ser humano somos culturales y sociales.
El pensamiento complejo no solo tiene enorme gravitación en la educación sino en la economía, la política, la cultura toda. Entre sus libros señalo: El Método, Introducción al pensamiento complejo, Los 7 saberes de la educación del futuro, entre otros.
Lo conocí en su departamento en París, con vista al Sena, en ocasión de un congreso en Madrid, que fuimos a conocerlo con Samuel Schkolnik, gracias a la invitación que nos hiciera Dolores Cossio.
Un hombre con un gran conocimiento del mundo, de Oriente, de Latinoamérica y que miraba al mundo desde esa condición de la diversidad y multiculturalidad. Propone la importancia de la comprensión para construir culturas abiertas y respetuosas de la otredad. En suma, ha dejado huellas que nos desafían a pensar que la educación necesita reformar el modo de pensar y no solo los métodos.