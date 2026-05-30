¿Qué necesita Tarucas para clasificar a las semifinales del Súper Rugby Américas?
La franquicia del NOA llegará a la última fecha dependiendo de sí misma. Un triunfo frente a Capibaras le asegurará el boleto a los playoffs, aunque incluso podría avanzar con un empate o una derrota que incluya bonus ofensivo y defensivo.
Resumen para apurados
- Tarucas buscará clasificar a las semifinales del Súper Rugby Américas el próximo fin de semana en Tucumán, dependiendo de sí misma tras haber goleado recientemente a Cobras.
- Tras vencer 61-26 a Cobras, la franquicia suma 39 puntos y supera a Selknam. Clasificará ganando a Capibaras, o incluso sumando dos puntos por empate o bonus.
- El control de su propio destino en la última fecha alivia la presión de Tarucas. De clasificar, consolidará su proyecto deportivo en el torneo más importante de la región.
La goleada 61-26 sobre Cobras Brasil no sólo dejó a Tarucas con una sonrisa por su rendimiento. También le permitió quedarse con algo mucho más valioso: el control de su propio destino. A una fecha del final de la fase regular del Súper Rugby Américas, la franquicia del NOA ocupa el cuarto puesto con 39 puntos y depende exclusivamente de lo que haga el próximo fin de semana para asegurar su clasificación a las semifinales.
El panorama es bastante más favorable que hace apenas algunas semanas. Selknam, su principal perseguidor, quedó con 36 unidades después de caer frente a Pampas, mientras que Peñarol suma 29 puntos y aparece prácticamente sin margen de error.
El escenario más sencillo para Tarucas es claro: ganar. Si derrota a Capibaras XV en Tucumán, clasificará automáticamente a los playoffs sin importar lo que ocurra en las demás canchas. Sin embargo, incluso una victoria no parece ser una obligación.
La franquicia del NOA podrían asegurar su boleto sumando apenas dos puntos. ¿Cómo? A través de un empate o incluso mediante una derrota que incluya bonus ofensivo y defensivo. En el Súper Rugby Américas, el bonus ofensivo se obtiene al apoyar cuatro tries o más, mientras que el defensivo se consigue al perder por siete puntos o menos.
Si Tarucas suma dos unidades llegará a 41 puntos. Para alcanzarlo, Selknam estaría obligado a derrotar a Cobras Brasil con punto bonus ofensivo y también alcanzar las 41 unidades. Pero allí aparece un factor que juega claramente a favor de la franquicia del NOA: la diferencia de tantos.
Actualmente Tarucas tiene un saldo de +67, mientras que Selknam presenta -65. Entre ambos existe una distancia de 132 puntos, una brecha enorme cuando sólo resta una fecha por disputarse.
Por eso, en caso de igualdad en puntos, los chilenos necesitarían no sólo vencer a Cobras sino también descontar esa diferencia en una sola jornada. El escenario implicaría una goleada histórica de Selknam combinada con una derrota muy amplia de Tarucas ante Capibaras, algo que aparece como altamente improbable.
La situación de Peñarol es todavía más compleja. Los uruguayos tienen 29 puntos y, aun ganando su último partido con bonus ofensivo, apenas alcanzarían las 34 unidades. Por eso la lucha por el último boleto parece reducida a Tarucas y Selknam.
La dificultad para el equipo de Álvaro Galindo estará en el rival. Capibaras XV ya aseguró su clasificación, pero todavía pelea por terminar entre los dos primeros de la tabla. Del otro lado, Selknam recibirá a Cobras, el último del campeonato y el equipo con peor diferencia de tantos del torneo.
Aun así, la realidad es sencilla: Tarucas ya no necesita hacer cuentas demasiado complejas. Después de una campaña llena de altibajos, llegará a la última fecha sabiendo que la clasificación está en sus manos. Y en este contexto, eso vale casi tanto como una victoria.