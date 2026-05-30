¿Qué necesita Tarucas para clasificar a las semifinales del Súper Rugby Américas?

La goleada 61-26 sobre Cobras Brasil no sólo dejó a Tarucas con una sonrisa por su rendimiento. También le permitió quedarse con algo mucho más valioso: el control de su propio destino. A una fecha del final de la fase regular del Súper Rugby Américas, la franquicia del NOA ocupa el cuarto puesto con 39 puntos y depende exclusivamente de lo que haga el próximo fin de semana para asegurar su clasificación a las semifinales.