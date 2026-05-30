Tarucas goleó 61-26 a Cobras en Brasil

Lo que tenés que saber

Tarucas afrontará este sábado desde las 15 un partido determinante en San Pablo frente a Cobras Brasil, por la penúltima fecha del Súper Rugby Américas, con transmisión en vivo por Disney+ Premium. El equipo dirigido por Álvaro Galindo llega fortalecido tras la goleada 43-14 sobre Yacaré XV y necesita sumar de a cinco para mantenerse firme en la pelea por un lugar en las semifinales. Del otro lado estará un Cobras que volvió a protagonizar una temporada muy floja, con apenas dos victorias en 12 presentaciones y una dura caída por 59-0 frente a Pampas en su último compromiso. Además, los antecedentes favorecen ampliamente a la franquicia del NOA, que ganó los tres enfrentamientos previos entre ambos equipos, con 151 puntos anotados, incluido el triunfo por 52-22 conseguido en la primera rueda de esta temporada.