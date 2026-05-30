Deportes

Tarucas goleó 61-26 a Cobras en Brasil

Tarucas gana en Brasil.
Tarucas gana en Brasil. Crédito: Matheus Tahan / Ruas midia

José Calderoni, Tomás Vanni, Mateo Pasquini, Tomás Elizalde, Juan Manuel Vivas, Bautista Estofán y Simón Pfister anotaron los tries para la franquicia del NOA.

Hace 2 Hs
16:50 hs

Finalizó el partido

16:49 hs

40' ST: Try de Tarucas

Simón Pfister anotó el try. Ledesma marcó la conversión.

16:45 hs

35' ST: Try de Cobras

Gabriel Oliveiras anotó la conquista para el equipo de Brasil. El apertura anotó el 54-26.

16:31 hs

22' ST: Try de Tarucas

Bautista Estofán anotó el 54-19 en Brasil.

16:26 hs

18' ST: Conversión de Tarucas

Ledesma anotó la conversión.

16:24 hs

17' ST: Try de Tarucas

Juan Manuel Vivas anotó tras un line y maul.

16:20 hs

12' ST: Conversión de Cobras

El partido está 42-19 a favor de Tarucas.

16:19 hs

11': Try de Cobras

Pedro Aparecido anotó la tercera conquista de la franquicia brasilera.

16:16 hs

9' ST: Conversión de Tarucas

Ledesma puso el 42-12.

16:16 hs

8' ST: Try de Tarucas

Tomás Elizalde anotó el sexto try de Tarucas.

16:07 hs

Comenzó el segundo tiempo

15:54 hs

Finalizó el primer tiempo

15:51 hs

39' PT: Conversión de Tarucas

Ledesma puso el 35-12.

15:50 hs

37' PT: Try de Tarucas

Pasquini anotó el quinto try de la franquicia del NOA.

15:43 hs

30' PT: Conversión de Tarucas

Ledesma marcó y Tarucas gana 28-12.

15:42 hs

29' PT: Try de Tarucas

Mateo Pasquini logra su segunda conquista en el partido. Tarucas gana 26-12. La franquicia del NOA ya tiene asegurado el punto bonus ofensivo en Brasil.

15:38 hs

25 PT: Conversión de Tarucas

Ledesma anotó el 21-12.

15:36 hs

23' PT: Try de Pasquini

El wing de Tucumán Rugby anotó la tercera conquista para Tarucas.

15:33 hs

21' PT: Leszczynski erró la conversión

El apertura no pudo anotar la conversión. Tarucas gana 14-12 en Brasil.

15:32 hs

20' PT: Try de Cobras

Renato Santos apoyó la segunda conquista de Cobras.

15:24 hs

12' PT: Conversión de Tarucas

"Machi" Ledesma anotó el 14-7. 

15:23 hs

11' PT: Try de Tarucas

Tras una gran corrida a partir de un kick de rastrón, Vanni llegó al ingoal y venció en el duelo a Rosko Specman. Así Tarucas gana 12-7.

15:22 hs

10' PT: Conversión de Tarucas

"Machi" Ledesma anotó la conversión. Tarucas empata 7-7 frente a Cobras.

15:20 hs

8' PT: Try de Tarucas

José Calderoni anotó la primera conquista de Tarucas.

15:19 hs

6' PT: Try de Cobras

Joao Lucas Marino apoyó la primera conquista para el equipo brasileño. Julián Leszczynski anotó la conversión. Cobras gana 7-0.

15:11 hs

Empezó el partido

14:56 hs

El XV de Tarucas

TARUCAS: 1. Francisco Palazzi, 2. José Calderón, 3. Francisco Moreno, 4. Ignacio Marquieguez, 5. Luciano Asevedo, 6. Santiago Heredia, 7. Agustín Sarelli, 8. Thiago Sbrocco, 9. Estanislao Pregot, 10. Máximo Ledesma, 11. Tomás Vanni, 12. Bautista Estofan, 13. Pedro Coll, 14. Mateo Pasquini, 15. Tomás Elizalde

Suplentes: 16. Juan Manuel Vivas, 17. Benjamín Farías, 18. Lorenzo Egea, 19. Joaquín Aguilar, 20. Facundo Cardozo, 21. Santiago Saleme, 22. Simón Pfister, 23. Stefano Ferro.

14:56 hs

El XV de Cobras

COBRAS BRASIL: João Lucas Marino, 2. Santiago Bonavento, 3. Facundo Moreno, 4. Cléber Dias, 5. Hélder Lúcio, 6. Renato Santos, 7. Matheus Cláudio, 8. André Arruda, 9. Zinedine Booysen, 10. Julián Leszczynski, 11. Robert Tenório, 12. João Amaral, 13. Lorenzo Massari (C), 14. Tasriq Mynhardt, 15. Rosko Specman

Suplentes: 16. Austin Creighton, 17. Brendon Alves, 18. Nicolas Alkmin, 19. Gabriel "Fúria" Oliveira, 20. Pedro Aparecido, 21. Maiki Lemes, 22. Ethan Turner, 23. Dion Khumalo.

Lo que tenés que saber

Tarucas afrontará este sábado desde las 15 un partido determinante en San Pablo frente a Cobras Brasil, por la penúltima fecha del Súper Rugby Américas, con transmisión en vivo por Disney+ Premium. El equipo dirigido por Álvaro Galindo llega fortalecido tras la goleada 43-14 sobre Yacaré XV y necesita sumar de a cinco para mantenerse firme en la pelea por un lugar en las semifinales. Del otro lado estará un Cobras que volvió a protagonizar una temporada muy floja, con apenas dos victorias en 12 presentaciones y una dura caída por 59-0 frente a Pampas en su último compromiso. Además, los antecedentes favorecen ampliamente a la franquicia del NOA, que ganó los tres enfrentamientos previos entre ambos equipos, con 151 puntos anotados, incluido el triunfo por 52-22 conseguido en la primera rueda de esta temporada.

Temas BrasilSan PabloSão Paulo Futebol ClubeLiga de Campeones de la UEFAOSVALDO RIPOLLSuper Rugby AméricasTarucas
Tamaño texto
Comentarios
Más Noticias
Boca acelera su reconstrucción: Dybala, un nuevo DT y refuerzos para olvidar el golpe de la Libertadores

Boca acelera su reconstrucción: Dybala, un nuevo DT y refuerzos para olvidar el golpe de la Libertadores

De Baradero a La Ciudadela: la emotiva historia de Milton Ríos, la última incorporación de San Martín

De Baradero a La Ciudadela: la emotiva historia de Milton Ríos, la última incorporación de San Martín

Arsenal y PSG van por la Champions, pero también por un récord que ni Messi ni Cristiano pudieron alcanzar

Arsenal y PSG van por la Champions, pero también por un récord que ni Messi ni Cristiano pudieron alcanzar

PSG y Arsenal definen la Champions League: horario y por dónde ver la final

PSG y Arsenal definen la Champions League: horario y por dónde ver la final

PSG vs Arsenal: qué pasa si la final de la Champions League termina empatada ¿prórroga, gol de oro o penales?

PSG vs Arsenal: qué pasa si la final de la Champions League termina empatada ¿prórroga, gol de oro o penales?

Agostina Vega: el audio que envió antes de desaparecer y los mensajes que intercambió su mamá con el principal sospechoso

Agostina Vega: el audio que envió antes de desaparecer y los mensajes que intercambió su mamá con el principal sospechoso

El sánguche de milanesa de Chacho: un premio mundial con sabor tucumano

El sánguche de milanesa de Chacho: un premio mundial con sabor tucumano

“De alma soy clase media, pero de bolsillo soy pobre”: la frase que resume una nueva frustración argentina

“De alma soy clase media, pero de bolsillo soy pobre”: la frase que resume una nueva frustración argentina

Comentarios