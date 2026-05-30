Tucumán Rugby resistió la reacción de GER y quedó a un paso de los cuartos de final del Torneo del Interior

Los primeros 20 minutos fueron una demostración de contundencia. Los últimos 20, un ejercicio de resistencia. Entre ambos extremos, Tucumán Rugby construyó una victoria que puede valer mucho más que cuatro puntos. El “Verdinegro” derrotó 37-26 a Gimnasia y Esgrima de Rosario (GER) por la tercera fecha del Torneo del Interior A y quedó a un paso de la clasificación a los cuartos de final. La próxima parada será el 27 de junio, justamente en Rosario, donde volverá a enfrentarse con GER. Pero llegará con una ventaja importante: es líder de su grupo y depende de sí mismo para continuar avanzando en la competencia.