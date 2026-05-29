Tucumán Rugby quiere hacerse fuerte en casa y acercarse a los cuartos de final del torneo del Interior A

Resumen para apurados
- Tucumán Rugby recibirá a Gimnasia de Rosario este sábado en Yerba Buena por la tercera fecha del Torneo del Interior A, buscando un triunfo clave para avanzar a cuartos.
- Tras ganar sus primeros partidos, el DT Isaías Courel priorizó aumentar la intensidad y el tiempo neto de juego para equiparar el exigente nivel físico del equipo rosarino.
- Ganar dejaría al club cerca de clasificar y potenciaría su ilusión histórica de lograr su primer título en este torneo nacional, siendo el único representante del NOA.
Tucumán Rugby afrontará este sábado uno de esos partidos que pueden marcar el rumbo de una temporada. Mañana, desde las 16, en Yerba Buena, el equipo dirigido por Isaías Courel recibirá a Gimnasia y Esgrima de Rosario por la tercera fecha del Torneo del Interior A, con la posibilidad concreta de dar un paso fundamental hacia la clasificación.
El encuentro aparece como una auténtica final para los “Verdinegros”. No sólo porque enfrente estará uno de los equipos más fuertes del país, sino porque una victoria les permitiría alcanzar los 15 puntos y quedar muy cerca de asegurar su presencia en la próxima instancia del certamen más importante del rugby del interior argentino.
“Nosotros estamos tomando este partido como venimos tomando todos los partidos del Torneo del Interior: son auténticas finales”, explicó Courel. El entrenador dejó en claro que la preparación no difiere demasiado de la realizada para las fechas anteriores, aunque reconoció la relevancia que tiene este compromiso en la lucha por los puestos de clasificación.
Del otro lado estará un rival de jerarquía. Gimnasia y Esgrima de Rosario se ha consolidado desde hace años como uno de los grandes protagonistas del rugby nacional. Su estilo combina la tradicional dinámica de los equipos rosarinos con una estructura física capaz de competir de igual a igual en las formaciones fijas.
“Es un equipo muy completo. Como buen equipo rosarino, corre, mueve la pelota, juega desde atrás, pero además tiene un muy buen scrum y un pack de forwards muy sólido”, analizó Courel. “Vamos a tener que estar muy encendidos para estar a la altura del partido y del torneo”, agregó.
Más allá del rival de turno, el entrenador considera que Tucumán Rugby viene desarrollando una idea de juego que comenzó a construirse desde el inicio del año. El objetivo fue claro: preparar al equipo para las exigencias del Torneo del Interior y para la velocidad que demanda el rugby de nivel nacional.
Uno de los conceptos sobre los que más trabajó el cuerpo técnico fue el tiempo neto de juego. Mientras que en el rugby tucumano los encuentros suelen registrar entre 27 y 28 minutos efectivos de acción, los partidos del Torneo del Interior superan habitualmente los 33 minutos y pueden acercarse incluso a los 35 o 36 en competencias como el Nacional de Clubes.
“Desde principio de año estamos un poco obsesionados con el volumen de juego y con estar preparados para jugar a la velocidad que nos exige el torneo”, señaló Courel. El entrenador considera que esa diferencia explica parte de las dificultades que históricamente encuentran los equipos del norte cuando deben competir en escenarios nacionales.
Según su mirada, el rugby regional suele desarrollarse a un ritmo más cerrado y físico, con mayor cantidad de interrupciones. Por eso, una de las búsquedas permanentes de Tucumán Rugby durante esta temporada fue aumentar la intensidad y sostenerla durante los 80 minutos.
Esa intención pudo verse reflejada en varios pasajes de los partidos anteriores. Courel destacó especialmente lo realizado frente a Marista, un encuentro que le permitió al equipo comprender que los partidos importantes no se ganan en una jugada ni en los primeros minutos.
“Los partidos se construyen. No se ganan en el primer minuto. Se van construyendo poco a poco”, remarcó. Esa construcción, según explicó, está directamente vinculada a la intensidad, una palabra que se transformó en el eje conceptual de la temporada.
“Queremos tener intensidad en todo lo que hacemos. En defensa, en ataque, en las formaciones. Es la palabra que estamos usando este año”, sostuvo.
El presente deportivo alimenta la ilusión. Tucumán Rugby es el único representante del NOA en el Torneo del Interior A y carga además con un desafío histórico: conquistar un título que todavía falta en las vitrinas del club.
“El Torneo del Interior es un torneo súper importante que el club no ha podido ganar todavía. Eso genera cierta ansiedad. Nosotros queremos ser protagonistas en todo. Nos visualizamos campeones de todo. Después hay que jugar y los demás también juegan, pero apuntamos a todos los frentes”, afirmó Courel.
La tarea, por supuesto, no será sencilla. El entrenador identifica a varios candidatos fuertes dentro de la competencia, entre ellos los tradicionales equipos cordobeses como Jockey de Córdoba y Tala, además del propio “GER”, al que considera uno de los conjuntos mejor armados del país.
Sin embargo, antes de pensar en los posibles cruces futuros, Tucumán Rugby sabe que el desafío inmediato está en casa. Ante su gente y en uno de los escenarios más tradicionales del rugby argentino, buscará dar otro paso en una campaña que ilusiona.
Porque las finales, como dice Courel, se juegan una por una. Y la próxima comienza este sábado a las 16, en Yerba Buena.