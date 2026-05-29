Tucumán Rugby quiere hacerse fuerte en casa y acercarse a los cuartos de final del torneo del Interior A

Uno de los conceptos sobre los que más trabajó el cuerpo técnico fue el tiempo neto de juego. Mientras que en el rugby tucumano los encuentros suelen registrar entre 27 y 28 minutos efectivos de acción, los partidos del Torneo del Interior superan habitualmente los 33 minutos y pueden acercarse incluso a los 35 o 36 en competencias como el Nacional de Clubes.