Tarucas goleó a Cobras Brasil, quedó a un paso de las semifinales y llegará dependiendo de sí mismo a la última fecha

Mateo Pasquini celebró por tercera vez cuando todavía faltaban dos minutos para que terminara el primer tiempo. A esa altura, el wing ya había corrido más metros que varios jugadores de Cobras juntos, había encontrado espacios donde parecía que no existían y había transformado un partido incómodo en una goleada. Los brasileños todavía seguían de pie, pero la historia ya estaba escrita. Tarucas había viajado a San Pablo buscando una victoria. Se volverá a Tucumán con algo bastante más importante: la posibilidad de decidir su propio destino dentro del Súper Rugby Américas. La franquicia del NOA aplastó 61-26 a Cobras Brasil por la penúltima fecha del torneo y llegará a la última jornada dependiendo exclusivamente de sí misma para clasificar a las semifinales.