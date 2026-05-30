Un hombre mató a puñaladas a su hermano en la zona norte de la capital tucumana

Resumen para apurados
- Un hombre de 47 años mató a puñaladas a su hermano de 23 tras una discusión este sábado en una casa de la zona norte de San Miguel de Tucumán.
- La pelea se inició por reformas en la propiedad compartida. La víctima falleció camino al hospital y el agresor quedó detenido mientras actúan los peritos fiscales.
- La Unidad Fiscal de Homicidios I procesa al detenido y recopila pruebas en la escena, mientras el caso conmociona a la provincia por el violento desenlace familiar.
Un violento episodio familiar terminó en tragedia este sábado por la mañana en la zona norte de la capital tucumana, donde un hombre de 47 años asesinó a puñaladas a su hermano menor tras una discusión en la vivienda que compartían.
El hecho ocurrió alrededor de las 10 en un domicilio ubicado sobre avenida Siria al 1900. Según las primeras averiguaciones, en medio de un conflicto familiar, Walter Robledo, de 47 años, atacó con un cuchillo a su hermano Germán Robledo, de 23, provocándole múltiples heridas en distintas partes del cuerpo.
La víctima fue trasladada de urgencia al hospital Avellaneda, pero falleció minutos después como consecuencia de las lesiones sufridas durante el ataque.
La investigación quedó a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Homicidios I, dirigida por el fiscal Pedro Gallo.
De acuerdo con las primeras versiones surgidas de la causa, la pelea entre los hermanos habría comenzado por diferencias relacionadas con unas refacciones que uno de ellos pretendía realizar en la propiedad donde convivían.
Una hermana de ambos, que dio aviso a la Policía tras el violento episodio, relató que la discusión fue escalando en tensión hasta que el hermano mayor sacó un arma blanca y atacó al menor.
Por disposición del fiscal Gallo, distintas divisiones del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) trabajaron en la escena del crimen para realizar pericias, tomar muestras y recolectar evidencias.
Además, los investigadores se dirigieron a la seccional 5°, donde permanece aprehendido el acusado, para practicar los exámenes criminalísticos correspondientes.