Un hombre mató a puñaladas a su hermano en la zona norte de la capital tucumana

El hecho ocurrió alrededor de las 10 en un domicilio ubicado sobre avenida Siria al 1900. Según las primeras averiguaciones, en medio de un conflicto familiar, Walter Robledo, de 47 años, atacó con un cuchillo a su hermano Germán Robledo, de 23, provocándole múltiples heridas en distintas partes del cuerpo.