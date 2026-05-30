Seguridad

Los Aguirre: un cosechero del limón fue asesinado por un compañero dentro de un colectivo

El hecho ocurrió mientras el ómnibus se trasladaba hacia Famaillá. La víctima fue identificada como Julián González.

El ataque ocurrió mientras el vehículo se dirigía hacia Famaillá.
El ataque ocurrió mientras el vehículo se dirigía hacia Famaillá.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Un cosechero de limones de 23 años fue asesinado ayer de una puñalada por un compañero tras una discusión en un colectivo en Los Aguirre, Tucumán.
  • El ataque ocurrió camino a Famaillá. Tras la agresión, el sospechoso huyó, pero fue detenido poco después por la policía, secuestrándose el arma blanca utilizada.
  • La Unidad Fiscal de Homicidios I investiga el caso y busca esclarecer el móvil del crimen mediante peritajes del ECIF, mientras el detenido espera la imputación.
Resumen generado con IA

Un joven de 23 años fue asesinado de una puñalada en el tórax dentro de un colectivo que trasladaba trabajadores hacia la cosecha del limón. El crimen ocurrió tras una discusión con otro pasajero, identificado como Eliseo Amaya (33), quien fue detenido poco después. La víctima fue identificada como Julián González.

Según se informó, el ataque ocurrió ayer, a la altura de la localidad de Los Aguirre, mientras el vehículo se dirigía hacia Famaillá. En medio del trayecto, ambos hombres protagonizaron una fuerte discusión que escaló rápidamente hasta que Amaya extrajo un cuchillo y le asestó una puñalada en la zona intercostal de la víctima. González fue trasladado de urgencia al hospital Padilla, pero falleció minutos después de ingresar debido a la gravedad de la herida.

Tras el ataque, el agresor descendió del colectivo y se dio a la fuga, lo que motivó un operativo policial coordinado por la Justicia. Horas más tarde, Amaya fue interceptado y detenido, quedando a disposición de la fiscalía interviniente. Durante el procedimiento, los investigadores lograron secuestrar el arma blanca que habría sido utilizada en el crimen.

La causa es investigada por la Unidad Fiscal de Homicidios I, a cargo de Pedro Gallo, quien dispuso la intervención del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) para relevar pruebas en la escena. Las tareas fueron supervisadas por los funcionarios Luis Macedo y Giuliana Ricciuti.

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