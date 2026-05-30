Los Aguirre: un cosechero del limón fue asesinado por un compañero dentro de un colectivo

Según se informó, el ataque ocurrió ayer, a la altura de la localidad de Los Aguirre, mientras el vehículo se dirigía hacia Famaillá. En medio del trayecto, ambos hombres protagonizaron una fuerte discusión que escaló rápidamente hasta que Amaya extrajo un cuchillo y le asestó una puñalada en la zona intercostal de la víctima. González fue trasladado de urgencia al hospital Padilla, pero falleció minutos después de ingresar debido a la gravedad de la herida.