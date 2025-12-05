Tucumán, el quinto distrito del país con más patentamientos de motos

Noviembre no ha sido un mes ideal para la venta de motovehículos. Según los datos de la División Motovehículos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara), el número de unidades patentadas durante el décimo primer mes del año fue de 52.192 motovehículos, esto es una suba interanual del 4% ya que en noviembre de 2024 se habían registrado 50.173 unidades. Si la comparación es contra el pasado mes se observa una baja del 17,4%, ya que en octubre se habían registrado 63.155 motovehículos. De esta forma, en los 11 meses acumulados del año se patentaron 590.170 unidades, esto es un 35,4% más que en el mismo período de 2024, en el que se habían registrado 436.001 motovehículos.