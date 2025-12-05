Secciones
Tucumán, el quinto distrito del país con más patentamientos de motos

En lo que va del año, en la provincia se inscribieron 28.699 motovehículos, según datos de Acara.

Mercado de motos. ARCHIVO Mercado de motos. ARCHIVO
Marcelo Aguaysol
Por Marcelo Aguaysol Hace 1 Hs

Noviembre no ha sido un mes ideal para la venta de motovehículos. Según los datos de la División Motovehículos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara), el número de unidades patentadas durante el décimo primer mes del año fue de 52.192 motovehículos, esto es una suba interanual del 4% ya que en noviembre de 2024 se habían registrado 50.173 unidades. Si la comparación es contra el pasado mes se observa una baja del 17,4%, ya que en octubre se habían registrado 63.155 motovehículos. De esta forma, en los 11 meses acumulados del año se patentaron 590.170 unidades, esto es un 35,4% más que en el mismo período de 2024, en el que se habían registrado 436.001 motovehículos.

Las cifras de Acara, a su vez, confirman que Tucumán es el quinto distrito de la Argentina con mayor nivel de patentamiento de motos, con 3.016 unidades inscriptas durante el mes pasado. En lo que va del año, la cifra asciende a 28.699 motovehículos, con un incremento interanual del 33,7%.

Las operaciones en Tucumán implican el 4,9% del total del mercado nacional. El ranking es encabezado por Buenos Aires, donde se patentaron 145.880 unidades hasta noviembre, con un 32,8% de la torta nacional. En segundo término se ubica Santa Fe (10,3%) y tercero Córdoba (9,8%). En cuarto lugar se instala Chaco, con un 5,7% de participación en el mercado nacional de patentamientos.

En cuanto a la participación por marcas a nivel nacional durante noviembre, se observa un solo cambio con respecto a octubre en los primeros puestos, Honda siguió liderando el mercado con 10.362 unidades, seguida por Gilera con 6.995, que llegó a estar cuarta en marzo, y por Motomel, que con 6.005, sigue en la tercera posición. En el cuarto puesto, al revés de lo que había pasado en agosto, sigue Zanella con 5.122 y Corven con 4.353 se metió en el top five en noviembre, superando a Keller por apenas 19 unidades, que quedó en el sexto puesto, según el reporte de Acara.

No hubo modificaciones en cuanto al modelo más patentado, la Honda Wave 110S, con 5.186 unidades, continua en el primero puesto por cuarto mes consecutivo, seguida por la Gilera Smash, con 4.914. Se mantiene en el tercer escalón, la Keller KN 110-8, con 3.716, lo que hizo que la Motomel B110, con 3.296 continúe en el cuarto puesto. La novedad de septiembre, que se mantuvo también en octubre, había sido el retorno al top five de la Corven Energy 110 by Corven, que con 2.873 unidades trepó al quinto puesto y allí continuó el mes pasado.

