PSG venció al Arsenal por penales y se consagró bicampeón de la Champions League
El equipo de Luis Enrique igualó 1-1 en los 120 minutos y se impuso 4-3 en la definición desde los doce pasos en Budapest. Los franceses conquistaron su segunda Orejona consecutiva y frustraron una vez más el sueño europeo del Arsenal.
Resumen para apurados
- El PSG se consagró bicampeón de la Champions League tras derrotar al Arsenal 4-3 en penales, luego de empatar 1-1 en la final disputada en Budapest.
- Tras el gol inicial de Havertz para Arsenal, Dembélé empató de penal. El duelo se estiró al tiempo suplementario y se definió en los penales por los fallos del rival.
- Este bicampeonato consolida el proyecto de Luis Enrique y posiciona al PSG en la elite europea, mientras que Arsenal vuelve a postergar su sueño de ganar su primera copa.
París vuelve a estar de fiesta. El Paris Saint-Germain escribió una nueva página dorada en su historia al derrotar al Arsenal por 4-3 en la definición por penales y consagrarse bicampeón de la Champions League en el Puskás Aréna de Budapest.
Después de 120 minutos cargados de tensión, emociones y polémicas, el equipo dirigido por Luis Enrique volvió a demostrar su fortaleza en los momentos decisivos y conquistó por segundo año consecutivo el trofeo más importante del fútbol europeo.
La final comenzó de la peor manera para el conjunto francés. Apenas a los cinco minutos, Kai Havertz aprovechó una desatención defensiva y sacó un potente remate que dejó sin posibilidades al arquero parisino para establecer el 1-0 a favor del Arsenal.
El gol tempranero obligó al PSG a cambiar rápidamente el plan de partido. Los franceses asumieron el protagonismo, monopolizaron la posesión de la pelota y comenzaron a buscar espacios en una defensa inglesa que se mostró firme durante gran parte del encuentro.
La igualdad llegó recién en el segundo tiempo. Khvicha Kvaratskhelia ingresó al área y fue derribado por Cristhian Mosquera. El árbitro no dudó y sancionó penal. Ousmane Dembélé tomó la responsabilidad y convirtió el 1-1 con una ejecución precisa que devolvió la tranquilidad al conjunto parisino.
Con el marcador igualado, el partido ingresó en una etapa de máxima incertidumbre. Ninguno de los dos equipos logró encontrar el golpe definitivo durante los 90 minutos reglamentarios y la final se trasladó al tiempo suplementario.
En la prórroga, el PSG fue claramente superior. Dominó la posesión, instaló el juego cerca del arco defendido por David Raya y generó las situaciones más peligrosas. Arsenal, en cambio, apostó a resistir y buscar alguna transición rápida liderada por Viktor Gyökeres.
La jugada más discutida de la noche llegó justamente en ese tramo. Noni Madueke cayó dentro del área tras un cruce con Nuno Mendes y todo el banco inglés reclamó penal. Sin embargo, ni el árbitro ni el VAR consideraron que existiera infracción. Las protestas derivaron en amonestaciones para Declan Rice y para el entrenador Mikel Arteta.
Sin diferencias en el marcador, la definición se trasladó a los penales por primera vez en una final de Champions League desde la temporada 2015/16.
Allí apareció la frialdad del campeón. Gonçalo Ramos, Désiré Doué, Achraf Hakimi y Beraldo marcaron para el PSG, mientras que Nuno Mendes encontró una gran respuesta de David Raya.
Del lado inglés convirtieron Gyökeres, Rice y Martinelli, pero Eberechi Eze falló su ejecución y Gabriel Magalhaes envió su remate por encima del travesaño en el disparo decisivo.
Ese error selló el 4-3 definitivo y desató la locura de los miles de aficionados parisinos presentes en Budapest.
Para el Arsenal, la derrota significó otro golpe doloroso en su búsqueda de la primera Champions League de su historia. Para el PSG, en cambio, fue la confirmación de una era dorada. El proyecto liderado por Luis Enrique volvió a tocar la cima de Europa y consolidó al club francés entre las grandes potencias del continente.
La celebración comenzó incluso antes del partido con el show de la banda estadounidense The Killers ante los 60.000 espectadores presentes en el estadio. Pero el verdadero espectáculo llegó después, cuando el PSG levantó nuevamente la Orejona y confirmó que sigue siendo el rey de Europa.