El día que "La Compu" hackeó a la máquina perfecta

Del otro lado, las sensaciones eran totalmente distintas, pero el objetivo era el mismo. Cerúndolo debía jugar su propio partido, abstraerse de las complicaciones físicas del rival, no desconcentrarse y no perder el eje. El argentino adaptó la estrategia y se ató a ella: a partir de pelotas profundas y de mucho peso sobre el revés de Sinner, empezó a encontrar respuestas en un desarrollo que le había sido imposible de descifrar hasta ese momento. Desde aquel 1-5 adverso, fueron 18 games para el bonaerense y sólo uno para el europeo. “Hacía calor, pero no un calor loco. Siento que era bastante tolerable jugar. Realmente no fue nada contra el clima, fui solo yo”, declaró el mejor jugador del mundo según el ranking ATP, sin quitarle méritos a su oponente. Y agregó: “empecé a sentirme muy mareado y muy bajo de energía. El cuarto set lo dejé ir un poco tratando de reservar fuerzas para el quinto, pero no pude mantenerlo. Luego todo fue cuesta abajo. Felicitaciones a él, jugó un partido muy sólido, especialmente en el final”.