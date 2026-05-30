Violenta batalla entre hinchas de PSG y Arsenal en la previa de la final de la Champions League
Grupos de hinchas de ambos clubes protagonizaron graves incidentes en Hungría antes del partido decisivo. Hubo enfrentamientos, lanzamiento de objetos, bengalas y varias detenciones pese al enorme operativo de seguridad desplegado para el evento.
Resumen para apurados
- Ultras de PSG y Arsenal se enfrentaron violentamente en Budapest, Hungría, antes de la final de la Champions League, en una pelea que habría sido coordinada previamente.
- Los disturbios incluyeron golpes, bengalas y detenciones, ocurriendo a pesar del mayor operativo de seguridad de la ciudad para albergar a más de 100.000 hinchas.
- El hecho reaviva la alarma por la violencia ultra en el fútbol europeo y obligó a desplegar 30.000 policías en Francia para prevenir incidentes tras el partido.
La fiesta de la final de la Champions League quedó manchada por la violencia. Horas antes del encuentro entre PSG y Arsenal, grupos de ultras de ambos equipos protagonizaron graves incidentes en distintos sectores de Hungría, generando preocupación entre las autoridades y los miles de aficionados que viajaron para presenciar el partido más importante de la temporada europea.
Los enfrentamientos incluyeron golpes de puño, lanzamiento de objetos contundentes y bengalas, en escenas que rápidamente comenzaron a circular por redes sociales. La magnitud de los disturbios obligó a numerosos simpatizantes que se encontraban en las inmediaciones a abandonar la zona para evitar quedar atrapados en medio de los incidentes.
Según trascendió en medios locales, la pelea no habría sido espontánea. Las primeras versiones indican que las facciones más radicalizadas de ambos clubes habrían coordinado previamente el encuentro con el objetivo de enfrentarse antes del comienzo de la final.
La situación generó una fuerte preocupación porque los desmanes ocurrieron pese al despliegue del mayor operativo de seguridad realizado en la historia de la ciudad para un evento deportivo. Las fuerzas policiales habían reforzado los controles ante la llegada masiva de aficionados provenientes de Francia e Inglaterra.
[DEPORTES] En la previa de la final de la Champions, los barras del PSG y del Arsenal se agarraron a piÃ±as en el centro de Budapest y algunos usaron bengalas para quemar a sus contrincantes. https://t.co/gvpnHtM5eL pic.twitter.com/kiJVBSQrzt— ElCanciller.com (@elcancillercom) May 30, 2026
Tras los incidentes, las autoridades iniciaron operativos de identificación y detuvieron a varios ciudadanos franceses e ingleses. Algunas de las aprehensiones estuvieron vinculadas directamente con la batalla entre ultras, mientras que otras se produjeron por actos de vandalismo registrados durante las horas previas al partido.
La preocupación de los organismos de seguridad no era menor. Aunque el Puskás Aréna cuenta con una capacidad cercana a los 60.000 espectadores, las estimaciones indicaban que más de 100.000 aficionados viajaron a Hungría para vivir la final, lo que incrementó notablemente el riesgo de incidentes.
La tensión también se trasladó a Francia. Ante los antecedentes registrados en celebraciones y finales anteriores, las autoridades francesas dispusieron un amplio dispositivo preventivo con unos 30.000 efectivos policiales distribuidos en distintos puntos del país para evitar posibles disturbios después del encuentro, independientemente del resultado.
Mientras PSG y Arsenal se preparaban para disputar uno de los partidos más importantes de su historia reciente, la violencia volvió a instalarse como una de las grandes preocupaciones alrededor del fútbol europeo. Una vez más, los incidentes protagonizados por grupos radicalizados terminaron opacando una jornada que debía estar dedicada exclusivamente al espectáculo deportivo.