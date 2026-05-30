Ancelotti llevó tranquilidad sobre Neymar: "Esperamos que esté listo para el primer o segundo partido del Mundial"
El entrenador de Brasil confirmó que el delantero se perderá los amistosos previos por una lesión en el gemelo, pero descartó reemplazarlo en la lista de convocados y aseguró que llegará a la Copa del Mundo.
Resumen para apurados
- A días del Mundial 2026, el DT de Brasil Carlo Ancelotti confirmó que Neymar no jugará los amistosos por una lesión en el gemelo, pero descartó darlo de baja de la lista oficial.
- Neymar arrastra una lesión en el gemelo. El entrenador reveló que conversó con el jugador y lo notó muy motivado, ratificando además que no modificará la nómina de convocados.
- Se prevé que Neymar debute en el primer o segundo partido del Mundial. El DT confía en su recuperación, mientras ratifica a Marquinhos de capitán y a Vinícius como pieza clave.
La preocupación existe, pero Carlo Ancelotti intentó disiparla. A pocos días del inicio del Mundial 2026, el entrenador de la Selección de Brasil se refirió a la situación física de Neymar y envió un mensaje de tranquilidad a los hinchas de la "Verdeamarela".
El delantero de Santos arrastra una lesión en uno de sus gemelos y su presencia en los amistosos previos a la Copa del Mundo quedó descartada. Sin embargo, el técnico italiano aseguró que confía plenamente en su recuperación y que espera contar con él durante la fase de grupos.
"Esperamos que Neymar esté listo para el primer o segundo partido del campeonato", afirmó Ancelotti durante la conferencia de prensa previa al encuentro amistoso contra Panamá.
Las declaraciones del ex entrenador de Real Madrid llegan en un contexto de incertidumbre alrededor de una de las máximas figuras del fútbol brasileño.
Ancelotti fue incluso más allá y descartó cualquier posibilidad de modificar la nómina mundialista por el estado físico de Neymar.
"No vamos a cambiar a nadie. Los jugadores elegidos son estos 26, estos 26 van a jugar la Copa del Mundo", sentenció.
El técnico también reveló que mantuvo conversaciones personales con el futbolista durante los últimos días y destacó la actitud que mostró durante el proceso de recuperación.
Según explicó, encontró a un Neymar especialmente comprometido con el desafío mundialista y muy motivado para llegar en condiciones a la cita más importante del fútbol internacional.
Más allá del estado físico del delantero, Ancelotti aprovechó la conferencia para hablar sobre la convivencia dentro de un plantel repleto de figuras. Consultado sobre la gestión de los egos, dejó una reflexión que rápidamente generó repercusión.
"Las estrellas muestran el ego hacia afuera, mientras que los campeones lo ponen al servicio del grupo para fortalecer el funcionamiento colectivo", expresó.
En la misma línea, ratificó a Marquinhos como capitán de la selección y destacó la importancia que tendrán Vinícius Júnior y Raphinha durante el torneo.
Por otra parte, el entrenador confirmó el equipo que enfrentará a Panamá en el último ensayo antes del viaje a Estados Unidos. La formación estará integrada por Alisson; Wesley, Bremer, Leo Pereira y Alex Sandro; Casemiro, Bruno Fernandes y Luiz Henrique; Vinícius, Matheus Cunha y Raphinha.
Brasil llegará al Mundial con algunas dudas físicas, pero con la convicción de que Neymar podrá estar disponible cuando llegue la hora de la verdad. Y para Ancelotti, esa parece ser la única noticia que realmente importa.