Mundial 2026: por qué el fenómeno emocional genera ansiedad en los tucumanos

“En Argentina, el Mundial funciona casi como un símbolo patrio. Es como si no subirse a esa movida fuera traicionar un poco la identidad”, señaló. En ese sentido, explicó que el fútbol, y en particular la Selección, forma parte de la construcción cultural del país, al punto de generar divisiones simbólicas entre quienes se suman a la “fiebre mundialista” y quienes se mantienen al margen.