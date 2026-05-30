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Quién es Máximo Leguizamón, el arquero de Tigre que acompañará a la Selección en el Mundial 2026

El joven guardameta de las divisiones inferiores del "Matador" fue elegido como sparring por Lionel Scaloni. Su convocatoria repite una curiosa historia que ya se había dado en Qatar 2022.

Máximo Leguizamón será el sparring de la Selección.
Máximo Leguizamón será el sparring de la Selección.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Lionel Scaloni convocó a Máximo Leguizamón, arquero juvenil de Tigre, como sparring de la Selección Argentina para el Mundial 2026, con el fin de colaborar en los entrenamientos.
  • La elección del juvenil repite la historia del Mundial de Qatar 2022, cuando Federico Gomes Gerth, también guardameta de Tigre, cumplió idéntico rol junto al plantel nacional.
  • Aunque no integra la lista oficial, convivir y entrenar con figuras como Lionel Messi y Emiliano Martínez impulsará el desarrollo del arquero y el prestigio de su club.
Resumen generado con IA

Mientras la atención de la Selección está centrada en la recuperación de Leandro Paredes y en los últimos detalles de la preparación para el Mundial 2026, una historia inesperada comenzó a llamar la atención. Se trata de Máximo Leguizamón, un joven arquero de Tigre que acompañará al plantel de Lionel Scaloni durante la Copa del Mundo.

Aunque su nombre resulta desconocido para gran parte de los hinchas, el guardameta fue convocado para integrar la delegación en calidad de sparring. Su función será colaborar en los entrenamientos del seleccionado y brindar alternativas de trabajo para los futbolistas que disputarán el torneo.

La elección de Leguizamón tiene además una particular coincidencia con el Mundial de Qatar 2022. En aquella oportunidad, el arquero elegido para cumplir el mismo rol fue Federico Gomes Gerth, quien también pertenecía a Tigre cuando recibió el llamado de la Selección.

De esta manera, el "Matador" vuelve a aportar un joven arquero para acompañar al equipo argentino en una Copa del Mundo, una situación poco habitual que refuerza el reconocimiento al trabajo que viene realizando la institución en la formación de futbolistas.

Si bien Leguizamón no forma parte de la lista oficial de 26 convocados, tendrá la posibilidad de convivir durante varias semanas con figuras como Lionel Messi, Emiliano Martínez, Julián Álvarez y el resto del plantel.

Para el joven arquero, la experiencia representa una oportunidad única de crecimiento y aprendizaje en el máximo escenario del fútbol mundial.

Temas Lionel MessiClub Atlético TigreSelección Argentina de fútbolJulián ÁlvarezLeandro ParedesLionel ScaloniEmiliano MartínezFederico Gómez Gerth
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