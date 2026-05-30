Quién es Máximo Leguizamón, el arquero de Tigre que acompañará a la Selección en el Mundial 2026

Mientras la atención de la Selección está centrada en la recuperación de Leandro Paredes y en los últimos detalles de la preparación para el Mundial 2026, una historia inesperada comenzó a llamar la atención. Se trata de Máximo Leguizamón, un joven arquero de Tigre que acompañará al plantel de Lionel Scaloni durante la Copa del Mundo.