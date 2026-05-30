Leandro Paredes sufrió un desgarro y quedó en duda para el debut de Argentina en el Mundial 2026

La noticia golpea especialmente porque Paredes es uno de los futbolistas de mayor experiencia dentro del plantel argentino. A sus condiciones futbolísticas se suma un rol de liderazgo que fue ganando durante todo el ciclo de Scaloni. Su capacidad para ordenar al equipo, distribuir el juego y manejar los tiempos en la mitad de la cancha lo convierten en una pieza importante dentro del esquema campeón del mundo.