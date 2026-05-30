Leandro Paredes sufrió un desgarro y quedó en duda para el debut de Argentina en el Mundial 2026
El volante de Boca se lesionó el isquiotibial derecho tras jugar ante Universidad Católica y estará cerca de tres semanas fuera de las canchas. Se perderá los amistosos previos y su presencia frente a Argelia es una incógnita.
Resumen para apurados
- Leandro Paredes sufrió un desgarro jugando para Boca y quedó en duda para el debut de la Selección en el Mundial 2026 en EE.UU. el próximo 16 de junio ante Argelia.
- El volante priorizó jugar un duelo clave de Libertadores con Boca pese a arrastrar una sobrecarga. Se confirmó que la lesión le demandará unas tres semanas de recuperación.
- Su baja complica el armado de Lionel Scaloni para el debut. El cuerpo técnico deberá buscar variantes en el mediocampo y evitar apurar su regreso para eludir recaídas.
La cuenta regresiva para el Mundial 2026 acaba de sumar una preocupación inesperada para Lionel Scaloni. Cuando la Selección comenzaba a completar su plantel para los últimos días de preparación antes del viaje a Estados Unidos, se confirmó una noticia que nadie quería escuchar: Leandro Paredes sufrió un desgarro en el isquiotibial derecho y su presencia en el debut frente a Argelia quedó seriamente comprometida.
El mediocampista venía arrastrando molestias físicas durante la semana. En Boca reconocían que existía una sobrecarga muscular y que el futbolista no estaba al ciento por ciento desde lo físico. Sin embargo, la importancia del duelo frente a Universidad Católica por la Copa Libertadores pesó más que cualquier precaución.
Paredes decidió jugar. Quería estar en un partido decisivo para el equipo dirigido por Claudio Úbeda. Terminó el encuentro con dolores y las primeras evaluaciones médicas transmitieron tranquilidad al señalar que se trataba únicamente de una contractura. Pero los estudios realizados este sábado arrojaron un diagnóstico mucho más preocupante: un desgarro en el isquiotibial derecho.
Los médicos estimaron un tiempo de recuperación cercano a las tres semanas. El plazo no sólo lo deja automáticamente afuera de los amistosos frente a Honduras e Islandia, programados para el 6 y el 9 de junio respectivamente, sino que además amenaza con marginarlo del estreno mundialista del 16 de junio en Kansas City.
Aunque todavía resta observar cómo evoluciona durante los próximos días, en el cuerpo técnico saben que la situación es delicada. Un desgarro de estas características requiere tiempos biológicos difíciles de acelerar y cualquier intento de apresurar el regreso podría derivar en una recaída aún más grave.
La noticia golpea especialmente porque Paredes es uno de los futbolistas de mayor experiencia dentro del plantel argentino. A sus condiciones futbolísticas se suma un rol de liderazgo que fue ganando durante todo el ciclo de Scaloni. Su capacidad para ordenar al equipo, distribuir el juego y manejar los tiempos en la mitad de la cancha lo convierten en una pieza importante dentro del esquema campeón del mundo.
Además, la lesión llega después de varios problemas físicos que marcaron su temporada. En febrero había sufrido una lesión en el tobillo durante un encuentro contra Platense. Meses más tarde, en abril, tuvo que abandonar el superclásico frente a River por molestias musculares que ya habían encendido algunas alarmas.
Según trascendió, desde la Selección le habían recomendado extremar los cuidados en las semanas previas al Mundial. Sin embargo, el propio futbolista priorizó la posibilidad de ayudar a Boca en un partido determinante. La decisión, comprensible desde lo deportivo y emocional, terminó teniendo un costo elevado.
Ahora la prioridad será recuperar al mediocampista en el menor tiempo posible. Mientras tanto, Scaloni deberá comenzar a evaluar alternativas para un puesto clave pensando en los amistosos preparatorios y, especialmente, en el debut mundialista.
El reloj avanza y la incertidumbre también. A menos de tres semanas del primer partido de Argentina en la Copa del Mundo, la recuperación de Paredes se transformó en una de las principales preocupaciones del seleccionado nacional.