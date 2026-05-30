River va por Lo Celso: el gran objetivo de Coudet tras la llegada de Otamendi

Resumen para apurados
- River Plate busca incorporar al volante Giovani Lo Celso en este mercado de pases en Buenos Aires para sumar jerarquía al plantel dirigido por Eduardo Coudet.
- Tras fichar a Otamendi, el DT Coudet contactó a Lo Celso, a quien dirigió en Central. Betis pide 15 millones de euros y el club rosarino también compite por repatriarlo.
- La definición se dilatará hasta el fin del Mundial 2026. De concretarse, el pase representaría uno de los golpes más ambiciosos y jerárquicos del fútbol sudamericano.
Después de sacudir el mercado con la incorporación de Nicolás Otamendi, River no se conforma y ya trabaja en un nuevo golpe de efecto. El gran apuntado por la dirigencia y por Eduardo Coudet es Giovani Lo Celso, uno de los futbolistas más talentosos de la Selección y una debilidad histórica del entrenador.
La intención del "Millonario" es clara: sumar jerarquía y experiencia a un plantel que buscará ser protagonista en todos los frentes durante el segundo semestre. En ese contexto, el nombre de Lo Celso aparece en lo más alto de la lista de prioridades.
El vínculo entre el mediocampista y Coudet es uno de los factores que alimentan la ilusión en Núñez. Fue el actual entrenador quien le dio la oportunidad de debutar en Primera con Rosario Central y quien lo dirigió durante 54 partidos antes de su transferencia al fútbol europeo. Esa relación construida desde los inicios de su carrera podría transformarse en una ventaja para River.
Según trascendió, el técnico ya mantuvo contactos con el futbolista para conocer su situación y comenzar a explorar la posibilidad de una negociación. No se trató de una conversación formal para cerrar una transferencia, pero sí de un acercamiento destinado a medir el interés del jugador.
Lo Celso llega a este mercado después de una temporada irregular en el Real Betis. Disputó 32 encuentros, aunque fue titular en menos del 40 por ciento de ellos. Además, una lesión muscular sufrida en marzo afectó su continuidad y lo obligó a perderse varios compromisos importantes durante el tramo final de la campaña.
Pese a ello, el volante continúa siendo un futbolista muy valorado en Europa y mantiene contrato con el club español hasta julio de 2028. Por ese motivo, River sabe que no será una operación sencilla.
El principal obstáculo es económico. Desde España aseguran que el Betis no está dispuesto a desprenderse del jugador por una cifra inferior a los 15 millones de euros, un monto elevado incluso para los parámetros actuales del fútbol argentino.
Pero el dinero no es el único desafío. Rosario Central también aparece en escena. El club donde Lo Celso dio sus primeros pasos sueña con repatriarlo y existe un componente sentimental difícil de ignorar. La posibilidad de compartir equipo con Ángel Di María en el conjunto rosarino representa una alternativa que seduce al mediocampista y que podría pesar al momento de definir su futuro.
Por ahora, cualquier definición deberá esperar. Lo Celso integra la lista de 26 convocados por Lionel Scaloni para el Mundial 2026 y tiene la cabeza puesta exclusivamente en la competencia que comenzará en los próximos días.
En River lo saben y por eso manejan los tiempos con cautela. La estrategia será esperar el final de la Copa del Mundo para avanzar con mayor profundidad en las conversaciones y evaluar las posibilidades reales de concretar una de las incorporaciones más ambiciosas del mercado.
Mientras tanto, la ilusión ya comenzó. Después de la llegada de Otamendi, en Núñez sueñan con sumar otra figura de la Selección y convertir a Lo Celso en una de las grandes caras nuevas del proyecto que encabeza Coudet.