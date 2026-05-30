River va por Lo Celso: el gran objetivo de Coudet tras la llegada de Otamendi

El vínculo entre el mediocampista y Coudet es uno de los factores que alimentan la ilusión en Núñez. Fue el actual entrenador quien le dio la oportunidad de debutar en Primera con Rosario Central y quien lo dirigió durante 54 partidos antes de su transferencia al fútbol europeo. Esa relación construida desde los inicios de su carrera podría transformarse en una ventaja para River.