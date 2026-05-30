Boca acelera su reconstrucción: Dybala, un nuevo DT y refuerzos para olvidar el golpe de la Libertadores
Tras la eliminación en la fase de grupos de la Copa Libertadores, el "Xeneize" ya piensa en el segundo semestre. Paulo Dybala aparece como el gran sueño de Juan Román Riquelme, mientras el club busca entrenador, arquero y analiza varias salidas importantes.
Resumen para apurados
- Tras quedar eliminado de la Libertadores, la dirigencia de Boca, liderada por Riquelme, busca incorporar a Paulo Dybala y un nuevo DT para afrontar el próximo semestre.
- La salida del DT Claudio Úbeda y la grave lesión del arquero Agustín Marchesín aceleraron las gestiones, que incluyen la posible venta de Exequiel Zeballos al Napoli de Italia.
- Esta profunda renovación busca superar el fracaso continental, redefinir el rumbo futbolístico del club y armar un plantel competitivo para ganar la Copa Sudamericana.
La eliminación en la fase de grupos de la Copa Libertadores dejó heridas abiertas en Boca. El golpe deportivo obligó a la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme a acelerar decisiones de cara al segundo semestre, donde el club tendrá como principal desafío la Copa Sudamericana y la pelea por los torneos locales.
En medio de ese escenario de reconstrucción, un nombre sobresale por encima del resto: Paulo Dybala. La "Joya" es el gran sueño de Boca para este mercado de pases. El cordobés finalizará su vínculo con la Roma el próximo 30 de junio y todavía no definió dónde continuará su carrera.
El panorama, sin embargo, no es sencillo. El conjunto italiano le ofreció renovar su contrato, aunque con un salario inferior al actual. A cambio, le garantiza la posibilidad de disputar la próxima edición de la Champions League. Boca, por su parte, apuesta al deseo del futbolista de regresar al fútbol argentino y vestir por primera vez la camiseta azul y oro. La participación en la Copa Sudamericana y no en la Libertadores aparece como uno de los factores que podrían influir en la decisión final.
Mientras espera novedades sobre Dybala, la dirigencia también trabaja en la búsqueda de un nuevo entrenador. Claudio Úbeda no continuará al frente del equipo y ya se confirmó que no renovará su contrato. Por ese motivo, Riquelme inició las gestiones para encontrar al técnico que encabezará el próximo proyecto futbolístico.
Otro de los puestos que demanda una solución urgente es el arco. La grave lesión de Agustín Marchesín, que sufrió la rotura de los ligamentos cruzados y estará fuera de las canchas hasta fin de año, obliga a Boca a salir al mercado. Entre los principales apuntados aparecen Walter Benítez, que viene de consagrarse campeón con Crystal Palace, y el uruguayo Sergio Rochet, una de las figuras de la selección de Marcelo Bielsa.
Las modificaciones también podrían darse en el plantel. Exequiel Zeballos tiene prácticamente cerrada su transferencia al Napoli por una cifra cercana a los 14 millones de euros. Ante esa posible salida, la dirigencia evalúa el regreso de Sebastián Villa, actualmente en Independiente Rivadavia, donde logró recuperar protagonismo y continuidad.
Otro futbolista seguido de cerca por clubes europeos es Milton Delgado. El juvenil despertó el interés de instituciones como Inter de Milán y Bournemouth. Boca pretende negociar únicamente por una cifra cercana a su cláusula de rescisión, fijada en 20 millones de euros.
Además, uno de los sectores que el club considera reforzar es el lateral derecho. El rendimiento irregular de Juan Barinaga y Marcelo Weigandt llevó a los dirigentes a fijarse en Felipe Loyola. El chileno, recientemente descendido con Pisa en Italia, ofrece una ventaja importante: puede desempeñarse tanto como lateral como en la mitad de la cancha.
A diferencia de River, que ya comenzó a mostrar movimientos fuertes en el mercado con la presentación de Nicolás Otamendi, Boca avanza con mayor cautela. La prioridad pasa por corregir errores, redefinir el rumbo futbolístico y construir un equipo capaz de volver a competir en los primeros planos continentales.
Con varias decisiones por delante y un mercado que promete ser intenso, la dirigencia xeneize sabe que los próximos días serán determinantes para intentar transformar la decepción de la Libertadores en una nueva ilusión para sus hinchas.