Boca acelera su reconstrucción: Dybala, un nuevo DT y refuerzos para olvidar el golpe de la Libertadores

El panorama, sin embargo, no es sencillo. El conjunto italiano le ofreció renovar su contrato, aunque con un salario inferior al actual. A cambio, le garantiza la posibilidad de disputar la próxima edición de la Champions League. Boca, por su parte, apuesta al deseo del futbolista de regresar al fútbol argentino y vestir por primera vez la camiseta azul y oro. La participación en la Copa Sudamericana y no en la Libertadores aparece como uno de los factores que podrían influir en la decisión final.