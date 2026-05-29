River y Boca podrían enfrentarse en las semifinales de la Copa Sudamericana 2026

Para que este cruce se concrete, ambos equipos deben superar diferentes instancias previas: Boca primero deberá superar los 16avos de final frente a O'Higgins de Chile. El partido de ida será en la Bombonera entre el 21 y 23 de julio, mientras que la vuelta será en Chile entre el 27 y 29 de julio. Si avanza, su rival será Recoleta de Paraguay en octavos, y si supera esa instancia, enfrentará al ganador de los cruces entre Bolívar/Gremio o Sao Paulo..