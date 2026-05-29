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River y Boca podrían enfrentarse en las semifinales de la Copa Sudamericana 2026

El sorteo del cuadro de playoffs dejó abierto un posible Superclásico continental en las semifinales de la Copa Sudamericana.

En el último Superclásico, Boca ganó en el Monumental.
En el último Superclásico, Boca ganó en el Monumental.
Hace 9 Min

Tras el sorteo del cuadro de playoffs de la Copa Sudamericana, se ha confirmado que existe la posibilidad de que River y Boca se enfrenten en las semifinales del torneo. Esta situación se originó tras la inesperada eliminación de que el “Xeneize” de la Copa Libertadores ante Universidad Católica.

Para que este cruce se concrete, ambos equipos deben superar diferentes instancias previas: Boca primero deberá superar los 16avos de final frente a O'Higgins de Chile. El partido de ida será en la Bombonera entre el 21 y 23 de julio, mientras que la vuelta será en Chile entre el 27 y 29 de julio. Si avanza, su rival será Recoleta de Paraguay en octavos, y si supera esa instancia, enfrentará al ganador de los cruces entre Bolívar/Gremio o Sao Paulo..

El camino de River

El "Millonario" espera al ganador de la serie entre Independiente Santa Fe y Caracas en octavos. En cuartos, deberá enfrentar a quien resulte vencedor entre Independiente Medellín/Vasco da Gama u Olimpia.

Localía y antecedentes

Por su desempeño en la fase de grupos, River definirá siempre como local en el Monumental en todos sus cruces previos a una eventual final (salvo ante Botafogo).

El "Xeneize" solo definiría de local en la Bombonera ante Bolívar (en cuartos) o ante Independiente Medellín (en una potencial semifinal).

Antecedentes

De producirse este choque, sería la segunda vez que se cruzan en semifinales de Copa Sudamericana. El único antecedente fue en 2014, donde River eliminó a Boca con un global de 1-0 (gol de Leonardo Pisculichi) y posteriormente se consagró campeón.

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