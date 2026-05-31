Tres recetas de brownie en microondas sin azúcar, sin harina y en cinco minutos

Resumen para apurados
- LA GACETA publicó en Argentina tres recetas de brownie al microondas sin harina ni azúcar para ofrecer postres rápidos y saludables durante los días de frío.
- Se reemplazan harina y azúcar con banana, coco, miel o cacao, logrando una cocción rápida en taza de apenas dos minutos mediante el uso del microondas.
- Estas alternativas impulsan la cocina exprés saludable en el hogar, respondiendo a la creciente demanda de opciones dulces nutritivas y fáciles de preparar.
Los días de frío piden un postre o un budín para las meriendas de la tarde. Pero comer constantemente postres o panificados puede ser perjudicial para la salud. Por eso este postre brownie para preparar en microondas en apenas 5 minutos, sin harina y sin azúcar, puede ser tu solución.
Preparar un postre sin harina, aunque parezca difícil, es posible. Pero sin harina y además, ¿sin azúcar? Parece una tarea aún más difícil de conseguir. Pero existen ingredientes fáciles de conseguir que pueden reemplazar ambos componentes. Además, no necesitás tener una cocina para poder prepararlo.
Receta 1: brownie en microondas sin harina
La primera opción está libre de harina, pero tiene un poco de azúcar por si te interesa conservar ese ingrediente. De todas maneras, requiere una cantidad mínima.
Para prepararlo necesitarás una taza apta para microondas. Batí un huevo con una cucharadita de té de azúcar –puede ser morena o de coco–. Una vez integrado, agregá una cucharada sopera de cacao en polvo, amargo o sin endulzar, si preferís evitar el azúcar extra. Por último, agregá una cucharadita de té de manteca a temperatura ambiente.
Receta 2: brownie en microondas sin azúcar
La segunda opción tiene harina, pero en lugar de azúcar se usa un reemplazo. Para prepararlo empezarás mezclando un huevo con media cucharada de miel. Luego, dos cucharadas de leche y, cuando todo esté integrado, agregá de a poco dos cucharadas de harina leudante y dos de cacao amargo.
Para un complemento crocante, picá dos nueces en pedazos pequeños e incorporalas a la mezcla.
Receta 3: brownie en microondas sin harina ni azúcar
El brownie en taza para microondas que es un verdadero éxito es el que no lleva harina ni azúcar. Reemplazar estos ingredientes tan habituales es más fácil de lo que pensabas.
Para prepararlo necesitarás batir un huevo en una taza. Luego, agregá media banana pisada e integrala. Añadí por último media barra de chocolate amargo picado o rallado –mientras más puro sea el cacao, mejor–, dos cucharadas de coco y una cucharada de polvo para hornear. Si le falta humedad, se puede agregar una o dos cucharadas de leche.
La cocción de todos es la misma: solo asegurate de ponerlo en una taza apta para microondas y, una vez en el aparato, calentá la mezcla de a 30 segundos hasta que esté esponjosa. Normalmente toma entre un minuto y medio y dos minutos que llegue al punto justo. Se recomienda preparar en el momento en que se comerá.