Pan de avena y pizza de zanahoria: platos rápidos, saludables y sin harinas

Rallar la zanahoria en un punto fino y llevar a un bol. Agregar los dos huevos, salpimentar a gusto y añadir también el queso rallado. Mezclar hasta que quede una pasta uniforme y llevar la mezcla a una sartén previamente aceitada. Esparcirla para que se forme una pizzeta. Cocinar por cinco minutos a fuego medio y dar vuelta la tortilla que se formó. Si es necesario, ayudarse con la tapa de la sartén, un plato o una espátula.