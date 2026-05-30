Con fe, tradición y cultura, Tucumán se prepara para vivir la Romería del Rocío

Resumen para apurados
- El Centro Andaluz de Tucumán realizará este domingo la Romería del Rocío en la capital provincial para recrear esta tradicional festividad cultural y religiosa española.
- El evento comenzará con una misa en la Parroquia Medalla Milagrosa, seguida por una procesión hacia el Parque 9 de Julio y un almuerzo comunitario con espectáculos típicos.
- Esta celebración busca fortalecer los lazos culturales entre Andalucía y América, promoviendo la integración comunitaria y la preservación de tradiciones españolas en el país.
Tucumán será escenario el domingo de una de las celebraciones religiosas y culturales más emblemáticas de la tradición andaluza. Se trata de la Romería del Rocío, organizada por el Centro Andaluz de la provincia. El evento convocará a fieles, descendientes de españoles y al público en general a participar de una jornada que combina fe, música, gastronomía y encuentro comunitario.
Las actividades comenzarán a las 10 con la misa rociera en la Parroquia Medalla Milagrosa (Pasaje Formosa 62). Así, la ceremonia dará inicio a una jornada que recrea el espíritu de la tradicional peregrinación española en honor a la Virgen del Rocío.
Al mediodía, desde las 12, se llevará a cabo la procesión de la imagen de la Virgen, que partirá desde la parroquia hacia el Museo Casa Obispo Colombres, en el Parque 9 de Julio
Posteriormente, a las 13, tendrá lugar el almuerzo rociero en el predio del museo, donde los asistentes podrán disfrutar de un espectáculo de cantes y bailes típicos, con la participación de artistas locales y colectividades invitadas.
La propuesta busca rendir homenaje a la “Blanca Paloma”, como se conoce popularmente a la Virgen del Rocío, en un ambiente festivo y familiar.
Desde la organización destacaron que la iniciativa apunta a fortalecer los lazos culturales entre Andalucía y América, promoviendo una tradición que trasciende fronteras. “La fe nos une, la tradición nos identifica y el Rocío nos encuentra”, expresaron en la convocatoria.