Con fe, tradición y cultura, Tucumán se prepara para vivir la Romería del Rocío

Tucumán será escenario el domingo de una de las celebraciones religiosas y culturales más emblemáticas de la tradición andaluza. Se trata de la Romería del Rocío, organizada por el Centro Andaluz de la provincia. El evento convocará a fieles, descendientes de españoles y al público en general a participar de una jornada que combina fe, música, gastronomía y encuentro comunitario.