SociedadActualidad

Con fe, tradición y cultura, Tucumán se prepara para vivir la Romería del Rocío

La celebración, organizada por el Centro Andaluz, se realizará este domingo; incluirá misa, procesión y un almuerzo con espectáculos.Todos los detalles.

UN CLÁSICO EN LA PROVINCIA. Las bailarinas escoltarán a la virgen hacia el oratorio. IMAGEN DE ARCHIVO
UN CLÁSICO EN LA PROVINCIA. Las bailarinas escoltarán a la virgen hacia el oratorio. IMAGEN DE ARCHIVO
Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • El Centro Andaluz de Tucumán realizará este domingo la Romería del Rocío en la capital provincial para recrear esta tradicional festividad cultural y religiosa española.
  • El evento comenzará con una misa en la Parroquia Medalla Milagrosa, seguida por una procesión hacia el Parque 9 de Julio y un almuerzo comunitario con espectáculos típicos.
  • Esta celebración busca fortalecer los lazos culturales entre Andalucía y América, promoviendo la integración comunitaria y la preservación de tradiciones españolas en el país.
Resumen generado con IA

Tucumán será escenario el domingo de una de las celebraciones religiosas y culturales más emblemáticas de la tradición andaluza. Se trata de la Romería del Rocío, organizada por el Centro Andaluz de la provincia. El evento convocará a fieles, descendientes de españoles y al público en general a participar de una jornada que combina fe, música, gastronomía y encuentro comunitario.

Las actividades comenzarán a las 10 con la misa rociera en la Parroquia Medalla Milagrosa (Pasaje Formosa 62). Así, la ceremonia dará inicio a una jornada que recrea el espíritu de la tradicional peregrinación española en honor a la Virgen del Rocío.

Al mediodía, desde las 12, se llevará a cabo la procesión de la imagen de la Virgen, que partirá desde la parroquia hacia el Museo Casa Obispo Colombres, en el Parque 9 de Julio 

Posteriormente, a las 13, tendrá lugar el almuerzo rociero en el predio del museo, donde los asistentes podrán disfrutar de un espectáculo de cantes y bailes típicos, con la participación de artistas locales y colectividades invitadas. 

Con fe, tradición y cultura, Tucumán se prepara para vivir la Romería del Rocío

La propuesta busca rendir homenaje a la “Blanca Paloma”, como se conoce popularmente a la Virgen del Rocío, en un ambiente festivo y familiar. 

Desde la organización destacaron que la iniciativa apunta a fortalecer los lazos culturales entre Andalucía y América, promoviendo una tradición que trasciende fronteras. “La fe nos une, la tradición nos identifica y el Rocío nos encuentra”, expresaron en la convocatoria.

Con fe, tradición y cultura, Tucumán se prepara para vivir la Romería del Rocío
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Allanan dos estudios jurídicos en una causa por presuntas estafas: qué dice la denuncia y qué busca la Justicia
1

Allanan dos estudios jurídicos en una causa por presuntas estafas: qué dice la denuncia y qué busca la Justicia

“De alma soy clase media, pero de bolsillo soy pobre”: la frase que resume una nueva frustración argentina
2

“De alma soy clase media, pero de bolsillo soy pobre”: la frase que resume una nueva frustración argentina

Agostina Vega: el audio que envió antes de desaparecer y los mensajes que intercambió su mamá con el principal sospechoso
3

Agostina Vega: el audio que envió antes de desaparecer y los mensajes que intercambió su mamá con el principal sospechoso

El sánguche de milanesa de Chacho: un premio mundial con sabor tucumano
4

El sánguche de milanesa de Chacho: un premio mundial con sabor tucumano

Detuvieron al ex titular de Arsat tras hallar más de US$650.000, drogas y divisas en su departamento
5

Detuvieron al ex titular de Arsat tras hallar más de US$650.000, drogas y divisas en su departamento

Ranking notas premium
Allanan dos estudios jurídicos en una causa por presuntas estafas: qué dice la denuncia y qué busca la Justicia
1

Allanan dos estudios jurídicos en una causa por presuntas estafas: qué dice la denuncia y qué busca la Justicia

Arañas peligrosas en Tucumán: cómo identificarlas, qué hacer ante una picadura y cuándo ir al médico
2

Arañas peligrosas en Tucumán: cómo identificarlas, qué hacer ante una picadura y cuándo ir al médico

Un ejemplo del NOA: cómo una bodega de Colalao del Valle pasó del vino patero al reconocimiento internacional
3

Un ejemplo del NOA: cómo una bodega de Colalao del Valle pasó del vino "patero" al reconocimiento internacional

Cómo será San Miguel de Tucumán cuando la provincia tenga cinco millones de habitantes
4

Cómo será San Miguel de Tucumán cuando la provincia tenga cinco millones de habitantes

El triple juego de Jaldo hacia 2027
5

El triple juego de Jaldo hacia 2027

Más Noticias
Día del Padre 2026: cuándo se celebra en Argentina y por qué cambia la fecha cada año

Día del Padre 2026: cuándo se celebra en Argentina y por qué cambia la fecha cada año

Caso Agostina Vega: el detenido reconoció que la adolescente estuvo en su casa y aseguró que “fue una charla”

Caso Agostina Vega: el detenido reconoció que la adolescente estuvo en su casa y aseguró que “fue una charla”

¿Trasladable o inamovible? Qué pasará con el feriado del 20 de junio

¿Trasladable o inamovible? Qué pasará con el feriado del 20 de junio

El pronóstico del fin de semana en todo Tucumán: ¿dónde lloverá?

El pronóstico del fin de semana en todo Tucumán: ¿dónde lloverá?

Agostina Vega: el audio que envió antes de desaparecer y los mensajes que intercambió su mamá con el principal sospechoso

Agostina Vega: el audio que envió antes de desaparecer y los mensajes que intercambió su mamá con el principal sospechoso

El sánguche de milanesa de Chacho: un premio mundial con sabor tucumano

El sánguche de milanesa de Chacho: un premio mundial con sabor tucumano

“De alma soy clase media, pero de bolsillo soy pobre”: la frase que resume una nueva frustración argentina

“De alma soy clase media, pero de bolsillo soy pobre”: la frase que resume una nueva frustración argentina

Estrés, ansiedad y poco tiempo libre: por qué cada vez más argentinos convierten sus hobbies en una fuente de ingresos

Estrés, ansiedad y poco tiempo libre: por qué cada vez más argentinos convierten sus hobbies en una fuente de ingresos

Comentarios