La Romería del Rocío une tradición y fe

Música, danza, artesanía y gastronomía española confluirán desde el mediodía en el Museo Sanmartiniano de La Ramada de Abajo (ruta provincial 317, kilómetro 4, Burruyacu), para celebrar la Romería de Nuestra Señora del Rocío, en una jornada atravesada por el aire andaluz que reunirá devoción, cultura y tradición, con entrada libre y gratuita.
Esta es la segunda edición de esta actividad en el predio, donde el año pasado se inauguró un oratorio en honor a la Virgen andaluza, levantado con donaciones particulares. “Volvemos a venerarla en el marco de lo que se llama Rocío Chico, que se celebra todos los 18 de agosto; nosotros hemos decidido hacerlo una semana después para que no coincida con los homenajes a José de San Martín”, explica Sandra Maldonado, a cargo de la agenda artística.
La bailaora y coreógrafa conduce los cuerpos de baile de la Sociedad Española que participarán de la fiesta, a la que se sumaron además el guitarrista Gervasio Sánchez, el conjunto de coplas españolas que integran Ricardo Carroero y Mónica Moya, el coro de la Casa de la Zarzuela conducido por Ana María Ternavacio, el actor Oscar Zamora y los cantantes líricos Monchi Poliche y Cynthia Del Carril.
“La idea es hacer una réplica lo más fiel posible de lo que pasa en Andalucía en cuanto a vestuarios, danza y música, para que sea como un pueblito español. La Ramada tiene muchos vecinos de ese país o descendientes de ellos, que están muy expectantes y muy emocionados con que todo salga bien”, sostiene en diálogo con LA GACETA.
Maldonado resalta el respaldo recibido del director del Museo, Martín Ruiz Torres. El lugar fue inaugurado el 25 de febrero de 2010, en el marco de los festejos del Bicentenario del Primer Gobierno Patrio, en un casco de la estancia donde descansó San Martín en 1814, cuando era propiedad de Pedro Bernabé Gramajo y Dolores Molina. La casona es de construcción más reciente, pero mantiene la misma línea arquitectónica. Desde 1961, es Lugar Histórico Nacional; desde 1976, Monumento Histórico Provincial; y desde 2013, Patrimonio Cultural de la Provincia.
“Con estas actividades nos proponemos conformar una hermandad rociera entre quienes son devotos de la Virgen. Hay quienes participan por costumbre, pero la mayoría lo hace por fe y eso es muy emotivo; por ejemplo, hay dos niñas pequeñas que pidieron ser bautizadas en el oratorio, lo que ocurrirá en la misa del mediodía con la cual comenzaremos todo. Lo mismo, queremos también abrirlo al resto de la comunidad y no centrarlo solamente en lo religioso, para que vaya todo el que quiera pasar un buen momento hasta las 18”, señala Maldonado.
Nuestra Señora del Rocío, llamada además “Blanca Paloma”, o la “Reina de las Marismas”, es la advocación mariana más ampliamente venerada y extendida en Andalucía a partir de su origen en la aldea de El Rocío, de Huelva. Se le atribuyen numerosos milagros, como la retirada de tropas francesas que invadieron la región o en la curación de diversas enfermedades.