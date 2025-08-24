La Romería del Rocío une tradición y fe

“Con estas actividades nos proponemos conformar una hermandad rociera entre quienes son devotos de la Virgen. Hay quienes participan por costumbre, pero la mayoría lo hace por fe y eso es muy emotivo; por ejemplo, hay dos niñas pequeñas que pidieron ser bautizadas en el oratorio, lo que ocurrirá en la misa del mediodía con la cual comenzaremos todo. Lo mismo, queremos también abrirlo al resto de la comunidad y no centrarlo solamente en lo religioso, para que vaya todo el que quiera pasar un buen momento hasta las 18”, señala Maldonado.