Día del Padre 2026: cuándo se celebra en Argentina y por qué cambia la fecha cada año

Resumen para apurados
- Argentina celebrará el Día del Padre el domingo 21 de junio de 2026 para homenajear a los progenitores, siguiendo la tradición del tercer domingo del mes.
- Surgida en EE. UU. en 1910, la fecha se adaptó globalmente. En Argentina, Mendoza aún rescata la propuesta histórica de celebrarlo el 24 de agosto por la hija de San Martín.
- En 2026, la festividad impulsará el comercio interno y, al caer al día siguiente del feriado del 20 de junio (sábado), no generará un fin de semana largo para el turismo.
El Día del Padre es una de las celebraciones familiares más esperadas del año en Argentina. La fecha reúne a familias de todo el país y suele estar acompañada por reuniones, regalos y homenajes destinados a reconocer el rol de los padres y figuras paternas.
Sin embargo, a diferencia de otras efemérides del calendario, esta conmemoración no tiene una fecha fija, por lo que cada año surge la misma duda: cuándo cae exactamente y por qué se festeja en un día diferente.
Cuándo es el Día del Padre en Argentina en 2026
En 2026, el Día del Padre se celebrará el domingo 21 de junio. Como ocurre habitualmente, la fecha corresponde al tercer domingo de junio, una tradición que también se mantiene en numerosos países.
Esta modalidad permite que la celebración coincida con un fin de semana, facilitando los encuentros familiares y las actividades especiales organizadas para la ocasión.
Además, este año el festejo quedará muy próximo al feriado nacional del 20 de junio, jornada en la que se recuerda el paso a la inmortalidad de Manuel Belgrano. Sin embargo, al caer sábado, no se generará un fin de semana largo.
La fecha también representa uno de los momentos de mayor movimiento comercial del año, con promociones y descuentos impulsados por distintos sectores para la compra de regalos.
Por qué el Día del Padre se celebra el tercer domingo de junio
El origen de esta tradición se remonta a principios del siglo XX en Estados Unidos. La iniciativa fue impulsada por Sonora Smart Dodd, quien quiso homenajear a su padre, William Jackson Smart, un veterano de guerra que crió solo a sus seis hijos tras la muerte de su esposa.
Inspirada por la popularidad que ya tenía el Día de la Madre, propuso crear una celebración dedicada a reconocer el esfuerzo y la dedicación de los padres. El primer festejo se realizó el 19 de junio de 1910, mes elegido porque coincidía con el cumpleaños de su progenitor.
Con el correr de las décadas, la conmemoración se expandió por todo Estados Unidos hasta que en 1966 el entonces presidente Lyndon B. Johnson estableció oficialmente el tercer domingo de junio como Día del Padre. Años más tarde, en 1972, Richard Nixon convirtió la celebración en una fecha nacional permanente.
La propuesta argentina vinculada a José de San Martín
Aunque actualmente Argentina adoptó la tradición internacional de junio, durante años existió una iniciativa para celebrar el Día del Padre el 24 de agosto.
La fecha fue elegida porque coincide con el nacimiento de Mercedes Tomasa de San Martín, hija de José de San Martín, ocurrido en 1816.
En la provincia de Mendoza esta tradición todavía conserva vigencia dentro del ámbito educativo gracias a una legislación provincial que promueve actividades escolares relacionadas con la figura del Libertador y el vínculo que mantuvo con su hija.
Las recordadas “Máximas para Merceditas”, redactadas por San Martín como guía para la educación de su hija, continúan siendo uno de los símbolos más representativos de esta propuesta.