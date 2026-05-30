¿Hay que taparlos? Cómo deben dormir los perros en invierno

El pelaje: un factor determinante para saber cómo proteger a tu perro en invierno

Se pueden distinguir tres tipos de pelaje en los perros y todos actúan como barrera natural frente al frío. Las razas con pelo abundante y con subpelo –San Bernardo, husky siberiano o pastor caucásico– soportan temperaturas muy bajas. Sobre todo en invierno desarrollan un subpelo denso que protege su cuerpo del frío y no necesitan ser tapados si la temperatura en la casa es adecuada.