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¿Hay que taparlos? Cómo deben dormir los perros en invierno

Consejos de especialistas sobre el cuidado de las mascotas ante las bajas temperaturas: la importancia del tipo de pelaje, la edad y las recomendaciones correctas para abrigarlos sin riesgos.

¿Hay que taparlos? Cómo deben dormir los perros en invierno
Foto: Somos Maka
Por Milagro Corbalán Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Veterinarios recomiendan cómo abrigar a los perros al dormir en el hogar durante el invierno para protegerlos del frío según su tipo de pelaje, edad y estado de salud.
  • El pelaje es determinante: razas de pelo corto necesitan mantas ligeras de algodón, mientras que cachorros y perros mayores requieren más cuidados ante el frío invernal.
  • Seguir estas pautas evita riesgos respiratorios y de salud en las mascotas. Cuestionar hábitos naturalizados asegura un cuidado adecuado y adaptado a cada raza en el futuro.
Resumen generado con IA

El descenso de la temperatura despierta la necesidad de tener cuidados particulares con las mascotas. Aunque generalmente pueden regular su propia temperatura fácilmente, no debemos exponerlas a condiciones extremas como temperaturas demasiado bajas en exteriores. Además, hay algunas protecciones extra que se pueden brindar, como ofrecer un buen lugar para el descanso.

Dónde no deben dormir los perros cuando hace frío, según veterinarios

Dónde no deben dormir los perros cuando hace frío, según veterinarios

Los veterinarios explican que hay algunas prácticas que se tienen adoptadas y naturalizadas, sobre todo con mascotas tan populares como los perros. Aunque se considere que son beneficiosas, siempre es bueno cuestionarlas y conocer qué opinan los especialistas.

El pelaje: un factor determinante para saber cómo proteger a tu perro en invierno

Se pueden distinguir tres tipos de pelaje en los perros y todos actúan como barrera natural frente al frío. Las razas con pelo abundante y con subpelo –San Bernardo, husky siberiano o pastor caucásico– soportan temperaturas muy bajas. Sobre todo en invierno desarrollan un subpelo denso que protege su cuerpo del frío y no necesitan ser tapados si la temperatura en la casa es adecuada.

Por otra parte, las razas de pelo corto o sin subpelo –chihuahua, galgo, bulldog francés– están más expuestas a las temperaturas bajas porque no tienen una capa protectora. Estos sí pueden necesitar mantas o ropa para dormir cómodos.

Por último, los perros de pelo medio o duro –dálmata, beagle o schnauzer– pueden necesitar ayuda adicional para mantenerse calientes. Su resistencia dependerá tanto de la cobertura que se use como del entorno.

Edad, salud y otros factores que influyen en tu perro en invierno

Hay otros factores que pueden incidir en las necesidades de un perro, como la edad. Si es un cachorro o un perro mayor o con algún problema de salud, necesitará de refuerzos para lograr la temperatura ideal. Los perros adultos sanos, en cambio, suelen tolerar mejor las variaciones de temperatura siempre que pertenezcan a razas adaptables.

En definitiva, en muchos casos es beneficioso taparlos. Lo ideal es esperar que se acuesten y elijan su lugar y posición de descanso. Se debe utilizar una manta ligera de algodón o polar, evitando tejidos pesados. Solo debe cubrirse el cuerpo y no la cabeza para evitar causarles problemas para respirar.

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