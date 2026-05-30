Francisco Cerúndolo cayó ante Svajda y se despidió de Roland Garros 2026

Resumen para apurados
- El tenista argentino Francisco Cerúndolo quedó eliminado de Roland Garros en París este sábado tras caer en tercera ronda ante el estadounidense Zachary Svajda en cinco sets.
- El argentino logró remontar tras perder los dos primeros sets, pero cayó 6-3, 6-4, 3-6, 4-6 y 6-3. La derrota le impidió igualar sus octavos de final logrados en 2023 y 2024.
- Mientras Svajda avanzó a octavos de final, la representación argentina en París continúa con Juan Manuel Cerúndolo y Francisco Comesaña, quienes siguen en competencia.
La aventura de Francisco Cerúndolo en Roland Garros 2026 llegó a su fin. El tenista argentino, ubicado en el puesto 26 del ranking ATP, cayó este sábado ante el estadounidense Zachary Svajda (85°) en un partido cambiante y de alta intensidad que se extendió a cinco sets.
Sobre el court 14 del complejo de Bois de Boulogne, Cerúndolo estuvo cerca de concretar una remontada memorable luego de perder los dos primeros parciales. Sin embargo, el estadounidense logró recuperarse en el tramo decisivo y se quedó con la victoria por 6-3, 6-4, 3-6, 4-6 y 6-3 tras poco más de tres horas de juego.
La derrota impidió que el porteño igualara su mejor actuación en el Grand Slam parisino, donde había alcanzado los octavos de final en las ediciones de 2023 y 2024. En esta ocasión, su camino terminó en la tercera ronda, instancia que había superado en dos de sus últimas participaciones.
El encuentro mostró dos caras bien diferentes. Durante los primeros sets, Svajda aprovechó mejor sus oportunidades y tomó una ventaja que parecía definitiva. Sin embargo, Cerúndolo reaccionó cuando más lo necesitaba. Elevó su nivel, encontró profundidad con sus golpes desde el fondo de la cancha y logró equilibrar el desarrollo al quedarse con el tercer y cuarto parcial.
Cuando el partido parecía inclinarse hacia el argentino, el estadounidense volvió a mostrar solidez en el set decisivo. Con un quiebre clave y una gran efectividad con su servicio, cerró el encuentro para avanzar por primera vez en su carrera a los octavos de final de un torneo de Grand Slam.
Además, el triunfo le permitió a Svajda tomar ventaja en el historial entre ambos jugadores. Ahora lidera 2-1 los enfrentamientos, luego de haber vencido a Cerúndolo en Winston-Salem 2024. El argentino había ganado el primer cruce entre ambos en el US Open 2023.
Para el estadounidense de 23 años, la campaña en París ya es histórica. En busca de seguir sorprendiendo, enfrentará en la próxima ronda al italiano Flavio Cobolli, décimo preclasificado del torneo.
Más allá de la eliminación de Francisco, la presencia argentina en Roland Garros continúa. Juan Manuel Cerúndolo, protagonista de uno de los grandes golpes del certamen tras eliminar al número uno del mundo, Jannik Sinner, buscará hoy un lugar en los octavos de final cuando enfrente al español Martín Landaluce.
También seguirá en competencia Francisco Comesaña, quien tendrá una exigente prueba frente al italiano Matteo Berrettini.
Toda la actividad de Roland Garros puede seguirse en vivo a través de ESPN y la plataforma Disney+ Premium.