Francisco Cerúndolo cayó ante Svajda y se despidió de Roland Garros 2026

Sobre el court 14 del complejo de Bois de Boulogne, Cerúndolo estuvo cerca de concretar una remontada memorable luego de perder los dos primeros parciales. Sin embargo, el estadounidense logró recuperarse en el tramo decisivo y se quedó con la victoria por 6-3, 6-4, 3-6, 4-6 y 6-3 tras poco más de tres horas de juego.