"En el aula falta Agos": el conmovedor video que difundieron los compañeros de Agostina Vega

Resumen para apurados
- Compañeros de Agostina Vega, la menor de 14 años desaparecida el 23 de mayo en Córdoba, difundieron un conmovedor video para exigir su urgente búsqueda y aparición con vida.
- El reclamo escolar se suma a varias marchas. Hay un detenido, sospechoso de ser el último en ver a la joven; cámaras de seguridad y señales de celular lo vinculan con el caso.
- La movilización social mantiene la presión sobre la fiscalía para esclarecer el hecho, mientras los investigadores analizan las pruebas para determinar el paradero de la menor.
La desaparición de Agostina Vega mantiene en vilo a Córdoba y genera una creciente movilización social. En las últimas horas, la comunidad educativa de la escuela a la que asiste la adolescente de 14 años difundió un emotivo video para pedir por su aparición y visibilizar la angustia que atraviesan compañeros, docentes y familiares.
Bajo la consigna "En el aula falta Agos", la grabación muestra a estudiantes sentados en sus pupitres sosteniendo carteles que, en conjunto, forman esa frase. El video concluye con una imagen que resume el impacto de su ausencia: el banco y la silla vacíos que habitualmente ocupa la joven en el aula.
La iniciativa se suma a las marchas, concentraciones y distintos reclamos que se vienen realizando en la provincia para exigir avances en la búsqueda de la adolescente.
El pedido de docentes y compañeros de Agostina Vega
La preocupación crece con el paso de los días desde la última vez que Agostina fue vista. Según se informó, la adolescente desapareció la noche del sábado 23 de mayo en el barrio Cofico de la ciudad de Córdoba.
En ese contexto, docentes de la institución educativa difundieron un comunicado en el que reclamaron que la búsqueda continúe con máxima urgencia.
"Necesitamos que no se pierda más tiempo del que ya se perdió; su búsqueda es urgente", expresaron los profesores. Además, remarcaron que el deseo de toda la comunidad educativa es volver a ver a la estudiante ocupando su lugar en el aula.
Mientras tanto, familiares, amigos y vecinos mantienen activa la difusión del caso y continúan convocando a actividades para acompañar el pedido de aparición de la menor.
Cómo avanza la investigación por la desaparición de Agostina
En paralelo a los reclamos, la causa judicial sigue sumando elementos de prueba. Hasta el momento, existe un detenido: Claudio Gabriel Barrelier, un empleado municipal de 33 años señalado como la última persona que habría estado con la adolescente.
Uno de los elementos incorporados al expediente es una grabación de cámaras de seguridad que muestra a Agostina ingresando a la vivienda del sospechoso.
Además, los investigadores analizaron registros de telefonía celular que ubicarían el dispositivo de la joven dentro del área donde reside Barrelier durante aproximadamente tres horas. Posteriormente, el teléfono dejó de emitir señal.
La fiscalía continúa trabajando sobre distintas evidencias y líneas de investigación para reconstruir qué ocurrió con la adolescente y lograr determinar su paradero.