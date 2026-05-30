"En el aula falta Agos": el conmovedor video que difundieron los compañeros de Agostina Vega

La desaparición de Agostina Vega mantiene en vilo a Córdoba y genera una creciente movilización social. En las últimas horas, la comunidad educativa de la escuela a la que asiste la adolescente de 14 años difundió un emotivo video para pedir por su aparición y visibilizar la angustia que atraviesan compañeros, docentes y familiares.