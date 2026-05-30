PSG vs Arsenal: qué pasa si la final de la Champions League termina empatada ¿prórroga, gol de oro o penales?

La expectativa es enorme y el escenario está a la altura de las circunstancias. El Puskás Aréna de Budapest albergará una final que promete emociones de principio a fin. Sin embargo, además de las figuras y de lo que ocurra durante los 90 minutos reglamentarios, existe una pregunta que muchos hinchas se hacen antes del encuentro: ¿qué sucede si el partido termina empatado?