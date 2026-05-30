DeportesFútbol

PSG y Arsenal definen la Champions League: horario y por dónde ver la final

El equipo de Luis Enrique y los "Gunners" se enfrentan hoy en Budapest para definir al campeón de Europa. Todo lo que hay que saber sobre el partido, la hora y la transmisión.

PSG y Arsenal definen la Champions League: horario y por dónde ver la final
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • PSG y Arsenal se enfrentan hoy en la final de la UEFA Champions League en Budapest para definir al nuevo campeón del torneo de clubes más importante de Europa.
  • El PSG de Luis Enrique busca consolidar su poder continental, mientras que el Arsenal busca hacer historia al intentar conquistar su primera 'Orejona' en Budapest.
  • Esta definición promete marcar un hito para el club ganador, consolidando un proyecto deportivo exitoso y reconfigurando el liderazgo en el fútbol europeo actual.
Resumen generado con IA

Llegó el día más esperado para los aficionados del fútbol europeo. Paris Saint-Germain y Arsenal se enfrentarán hoy en la final de la UEFA Champions League, el partido que definirá al nuevo campeón del torneo de clubes más importante del mundo. 

El encuentro se disputará en el Puskás Aréna de Budapest, Hungría, y comenzará a las 13 (hora de Argentina). La expectativa es enorme, ya que ambos equipos buscarán hacer historia.

Por un lado, el PSG intentará conquistar una nueva Champions y consolidarse entre las grandes potencias del continente. Del otro estará Arsenal, que persigue un objetivo histórico: ganar por primera vez la "Orejona" y coronar una temporada inolvidable.

El equipo dirigido por Luis Enrique llega con la ilusión de volver a levantar el trofeo más prestigioso de Europa, mientras que los “Gunners” quieren romper una larga espera y sumar el título que falta en sus vitrinas.

La final podrá verse en vivo en Argentina a través de Fox Sports y ESPN en televisión. Además, estará disponible por streaming mediante Disney+ Premium.

Con dos de los equipos más poderosos del continente frente a frente y un título en juego, la Champions League tendrá una definición que promete emociones hasta el último minuto.

PSG vs. Arsenal

Día: sábado 30 de mayo

Hora: 13 (Argentina)

Estadio: Puskás Aréna, Budapest

TV: Fox Sports y ESPN

Streaming: Disney+ Premium

Temas Arsenal Football ClubParis Saint-Germain Football ClubParísLuis EnriqueChampions LeagueLiga de Campeones de la UEFAMikel Arteta
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Allanan dos estudios jurídicos en una causa por presuntas estafas: qué dice la denuncia y qué busca la Justicia
1

Allanan dos estudios jurídicos en una causa por presuntas estafas: qué dice la denuncia y qué busca la Justicia

“De alma soy clase media, pero de bolsillo soy pobre”: la frase que resume una nueva frustración argentina
2

“De alma soy clase media, pero de bolsillo soy pobre”: la frase que resume una nueva frustración argentina

El sánguche de milanesa de Chacho: un premio mundial con sabor tucumano
3

El sánguche de milanesa de Chacho: un premio mundial con sabor tucumano

Agostina Vega: el audio que envió antes de desaparecer y los mensajes que intercambió su mamá con el principal sospechoso
4

Agostina Vega: el audio que envió antes de desaparecer y los mensajes que intercambió su mamá con el principal sospechoso

El triple juego de Jaldo hacia 2027
5

El triple juego de Jaldo hacia 2027

Ranking notas premium
Allanan dos estudios jurídicos en una causa por presuntas estafas: qué dice la denuncia y qué busca la Justicia
1

Allanan dos estudios jurídicos en una causa por presuntas estafas: qué dice la denuncia y qué busca la Justicia

Arañas peligrosas en Tucumán: cómo identificarlas, qué hacer ante una picadura y cuándo ir al médico
2

Arañas peligrosas en Tucumán: cómo identificarlas, qué hacer ante una picadura y cuándo ir al médico

Un ejemplo del NOA: cómo una bodega de Colalao del Valle pasó del vino patero al reconocimiento internacional
3

Un ejemplo del NOA: cómo una bodega de Colalao del Valle pasó del vino "patero" al reconocimiento internacional

Cómo será San Miguel de Tucumán cuando la provincia tenga cinco millones de habitantes
4

Cómo será San Miguel de Tucumán cuando la provincia tenga cinco millones de habitantes

Milei, Jaldo y las voces que incomodan al poder
5

Milei, Jaldo y las voces que incomodan al poder

Más Noticias
El triple juego de Jaldo hacia 2027

El triple juego de Jaldo hacia 2027

Agostina Vega: el audio que envió antes de desaparecer y los mensajes que intercambió su mamá con el principal sospechoso

Agostina Vega: el audio que envió antes de desaparecer y los mensajes que intercambió su mamá con el principal sospechoso

El sánguche de milanesa de Chacho: un premio mundial con sabor tucumano

El sánguche de milanesa de Chacho: un premio mundial con sabor tucumano

“De alma soy clase media, pero de bolsillo soy pobre”: la frase que resume una nueva frustración argentina

“De alma soy clase media, pero de bolsillo soy pobre”: la frase que resume una nueva frustración argentina

Estrés, ansiedad y poco tiempo libre: por qué cada vez más argentinos convierten sus hobbies en una fuente de ingresos

Estrés, ansiedad y poco tiempo libre: por qué cada vez más argentinos convierten sus hobbies en una fuente de ingresos

Allanan dos estudios jurídicos en una causa por presuntas estafas: qué dice la denuncia y qué busca la Justicia

Allanan dos estudios jurídicos en una causa por presuntas estafas: qué dice la denuncia y qué busca la Justicia

Rabia

Rabia

Absolvieron a la joven acusada por la muerte de su bebé

Absolvieron a la joven acusada por la muerte de su bebé

Comentarios