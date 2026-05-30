PSG y Arsenal definen la Champions League: horario y por dónde ver la final

Resumen para apurados
- PSG y Arsenal se enfrentan hoy en la final de la UEFA Champions League en Budapest para definir al nuevo campeón del torneo de clubes más importante de Europa.
- El PSG de Luis Enrique busca consolidar su poder continental, mientras que el Arsenal busca hacer historia al intentar conquistar su primera 'Orejona' en Budapest.
- Esta definición promete marcar un hito para el club ganador, consolidando un proyecto deportivo exitoso y reconfigurando el liderazgo en el fútbol europeo actual.
Llegó el día más esperado para los aficionados del fútbol europeo. Paris Saint-Germain y Arsenal se enfrentarán hoy en la final de la UEFA Champions League, el partido que definirá al nuevo campeón del torneo de clubes más importante del mundo.
El encuentro se disputará en el Puskás Aréna de Budapest, Hungría, y comenzará a las 13 (hora de Argentina). La expectativa es enorme, ya que ambos equipos buscarán hacer historia.
Por un lado, el PSG intentará conquistar una nueva Champions y consolidarse entre las grandes potencias del continente. Del otro estará Arsenal, que persigue un objetivo histórico: ganar por primera vez la "Orejona" y coronar una temporada inolvidable.
El equipo dirigido por Luis Enrique llega con la ilusión de volver a levantar el trofeo más prestigioso de Europa, mientras que los “Gunners” quieren romper una larga espera y sumar el título que falta en sus vitrinas.
La final podrá verse en vivo en Argentina a través de Fox Sports y ESPN en televisión. Además, estará disponible por streaming mediante Disney+ Premium.
Con dos de los equipos más poderosos del continente frente a frente y un título en juego, la Champions League tendrá una definición que promete emociones hasta el último minuto.
PSG vs. Arsenal
Día: sábado 30 de mayo
Hora: 13 (Argentina)
Estadio: Puskás Aréna, Budapest
TV: Fox Sports y ESPN
Streaming: Disney+ Premium