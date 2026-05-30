Qué comer cuando estás resfriado: los alimentos que pueden ayudar a aliviar los síntomas de la gripe

Resumen para apurados
- Especialistas recomiendan en Argentina consumir ciertos alimentos e hidratarse bien para aliviar los síntomas de la gripe ante el aumento de casos estacionales por el otoño.
- El consumo de cítricos, miel, jengibre y una hidratación constante alivian el malestar, mientras advierten que los antibióticos no curan estos cuadros de origen viral.
- Promover una nutrición adecuada y evitar la automedicación busca reducir complicaciones de salud y mitigar la resistencia bacteriana durante la temporada de virus respiratorios.
Con la llegada del otoño y las primeras bajas de temperatura, aumentan los casos de resfríos y gripes. Los cambios de clima, la mayor permanencia en espacios cerrados y la circulación de virus respiratorios favorecen la aparición de estas enfermedades estacionales que afectan a millones de personas cada año.
Aunque ningún alimento puede prevenir o curar por sí solo una gripe, una alimentación equilibrada puede contribuir al buen funcionamiento del sistema inmunológico y ayudar a sobrellevar mejor los síntomas mientras el organismo combate la infección.
La importancia de la hidratación durante un resfrío
Uno de los aspectos más importantes cuando aparecen los síntomas de gripe o resfrío es mantener una adecuada hidratación. Beber suficiente agua ayuda a conservar húmedas las mucosas respiratorias y favorece la eliminación de secreciones.
Además del agua, las bebidas calientes suelen generar alivio en casos de congestión, tos o irritación de garganta. En ese sentido, los caldos, sopas caseras e infusiones son opciones frecuentes durante los cuadros respiratorios.
Las preparaciones elaboradas con ingredientes frescos y caldos caseros pueden aportar líquidos y nutrientes, además de brindar una sensación de bienestar cuando las temperaturas son bajas.
Vitamina C: qué beneficios tiene durante la gripe
La vitamina C suele estar asociada históricamente con la prevención de los resfríos. Sin embargo, los estudios científicos no han demostrado que evite el contagio.
Lo que sí se sabe es que participa en diversas funciones del sistema inmunológico y puede colaborar en la respuesta del organismo frente a las infecciones.
Entre los alimentos ricos en vitamina C se encuentran los cítricos como el limón, la naranja y la mandarina, además del kiwi, el brócoli, los rabanitos y las verduras de hoja verde.
El limón, en particular, suele utilizarse en infusiones calientes y otras preparaciones caseras durante los cuadros gripales, aunque su consumo no reemplaza ningún tratamiento médico.
Miel, ajo y cebolla: aliados tradicionales contra los síntomas
La miel es uno de los remedios naturales más utilizados para aliviar el dolor de garganta y la tos. Su textura ayuda a generar una sensación de alivio en las vías respiratorias y muchas personas la incorporan en tés o bebidas calientes.
Por otro lado, el ajo y la cebolla contienen compuestos azufrados que históricamente se han relacionado con propiedades antimicrobianas. Además, sus aromas intensos pueden contribuir a generar una sensación de descongestión nasal.
Aunque forman parte de numerosos remedios caseros, los especialistas recuerdan que estos alimentos pueden complementar el bienestar general, pero no sustituyen la atención médica cuando los síntomas son persistentes o severos.
Jengibre y especias para combatir el malestar
El jengibre es otro de los ingredientes que suele ganar protagonismo durante la temporada de resfríos. Se utiliza habitualmente en infusiones debido a sus propiedades analgésicas, antipiréticas y antibacterianas.
Combinado con miel y limón, es una de las recetas caseras más populares para aliviar molestias de garganta y congestión.
Las especias como la canela y la pimienta también son frecuentes en bebidas calientes, especialmente porque ayudan a generar sensación de calor corporal durante los días fríos.
Un error frecuente durante la gripe
Los especialistas advierten sobre los riesgos de la automedicación, especialmente el uso de antibióticos sin indicación médica.
Los antibióticos están diseñados para combatir infecciones bacterianas y no tienen efecto contra los virus que causan la mayoría de los resfríos y gripes. Su uso inadecuado puede generar resistencia bacteriana y provocar efectos secundarios innecesarios.
Por eso, ante síntomas persistentes o cuadros que generan preocupación, la recomendación es consultar con un profesional de la salud.