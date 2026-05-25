EspectáculosTV, Cine y Series

Cómo fue el regreso de los actores tucumanos a Tafí Viejo, la ciudad que inspiró la serie ganadora de tres Martín Fierro

Emanuel Rodríguez, Liliana Juárez y Valentina Burgos Palacios fueron recibidos entre aplausos, fotos y felicitaciones en el Mercado Municipal de la "Ciudad de Limón", donde se celebró el éxito de "Tafí Viejo: verdor sin tiempo".

FELICES. Emanuel, Liliana y Valentina, los actores que compartieron con la gente su estatuilla. LA GACETA/ Foto de Analía Jaramillo
FELICES. Emanuel, Liliana y Valentina, los actores que compartieron con la gente su estatuilla. LA GACETA/ Foto de Analía Jaramillo
Por Ariane Armas Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El 25 de mayo, los actores de "Tafí Viejo: verdor sin tiempo" celebraron en el Mercado Municipal de Tafí Viejo la obtención de tres premios Martín Fierro junto a los vecinos.
  • La ficción se filmó íntegramente en Tucumán. Tras el éxito nacional de la producción independiente, los artistas compartieron las estatuillas y anécdotas con la comunidad.
  • Este logro posiciona a Tucumán como un emergente polo audiovisual en el norte argentino y abre oportunidades para que las producciones del interior ganen visibilidad nacional.
Resumen generado con IA

“Creo que me quedo con la respuesta de gente, y cómo Tafí Viejo entero se vistió para recibir esta ficción”. La frase de Emanuel Rodríguez flotaba en el aire mientras, a su alrededor, vecinos de todas las edades esperaban su turno para abrazarlo, sacarse una foto con la estatuilla del Martín Fierro y repetir, casi como un mantra colectivo, “qué gran orgullo”, “muchas felicidades” o “el reconocimiento es muy merecido”.

El Mercado Municipal taficeño amaneció distinto este 25 de Mayo. Las banderas argentinas colgaban entre los puestos, el aroma a comidas patrias se mezclaba con la música de la feria y una alfombra roja atravesaba recibió a tres actores tucumanos que días atrás llevaron el nombre de la provincia a uno de los escenarios más importantes de la ficción argentina de la mano de la serie “Tafí Viejo: verdor sin tiempo”.

Allí estaban Rodríguez, Liliana Juárez y Valentina Burgos Palacios, parte del elenco de la producción filmada íntegramente en Tucumán que ganó tres premios Martín Fierro. Pero ayer al mediodía la ceremonia parecía otra. No había flashes de televisión ni discursos preparados. Había niños tirando del brazo de sus padres para acercarse a los actores, jubilados pidiendo una foto y vecinos que hablaban del suceso como si hablaran de algo propio. Y, en cierta forma, lo era.

“Este triunfo siento que es de todos”, dijo Emanuel mientras saludaba gente sin pausa. “La serie atraviesa diferentes puntos que hacen que hoy todo Tafí Viejo salga a festejar”, agregó.

El actor habló del impacto que tuvo el reconocimiento para las producciones del interior del país. Recordó incluso el discurso de Eduardo Pinto al recibir el premio a mejor dirección: “Él dijo que tenemos que contar nuestras historias. Argentina es mucho más que Buenos Aires y eso está clarísimo”.

Rodríguez cree que el norte argentino atraviesa un momento especial en materia audiovisual. Mencionó otras producciones vinculadas a Tucumán y afirmó que el “Jardín de la República” empieza a consolidarse un movimiento artístico fuerte en la región. “Creo que nos estamos volviendo un nuevo polo audiovisual del norte”, reflexionó.

Emanuel no podía dejar de sonreír,  sobre todo al mencionar algo que lo marcó profundamente durante el rodaje. La reacción de los vecinos.

RECUERDOS. La gente tomaba fotos del premio a mejor ficción que llegó a la provincia. LA GACETA/ Foto de Analía Jaramillo RECUERDOS. La gente tomaba fotos del premio a mejor ficción que llegó a la provincia. LA GACETA/ Foto de Analía Jaramillo

“Filmamos durante tres meses y la gente estaba siempre pendiente de nosotros. Armábamos un set y enseguida aparecían preguntando si necesitábamos algo, si queríamos pasar al baño, comer o descansar. Tafí Viejo entero abrazó esta producción”, destacó.

Para él, una de las claves del fenómeno tiene que ver con la identidad que transmite la historia. “Me escriben personas de otros países diciendo que quieren conocer Tucumán. Descubren nuestros paisajes, nuestra música, nuestra forma de ser. Somos mucho más que limón y empanada”, sostuvo.

Pantalla nacional

A pocos pasos, Liliana Juárez también recibía saludos con la misma emoción tranquila con la que habla. Algunos vecinos la llamaban por su nombre; otros simplemente le decían “Lili” y le agradecían por representar a Tucumán en la pantalla nacional.

“Estoy muy feliz. Imaginate lo que significa que una producción del interior haya ganado en un lugar donde generalmente predomina Buenos Aires”, dijo.

La actriz mencionó además el esfuerzo detrás de una producción independiente realizada en tiempo récord. “Fue un trabajo enorme y eso también demuestra la calidad de actores y técnicos que hay en Tucumán”, señaló..

Al ser consultada sobre los aspectos de la provincia que aparecen reflejados en la serie, no dudó: “Ahí están los sabores, los colores, la música y también la gente de Tafí Viejo, que acompañó muchísimo”.

Hubo una escena, sin embargo, que la conectó directamente con su propia historia. “Cuando hacía empanadas me acordaba mucho de mi mamá. Ella crió a cinco hijos trabajando y cocinando. Hoy me siento muy orgullosa de ella, de esos sabores y de ser tucumana”, rememoró.

Entre la multitud también se movía Valentina Burgos Palacios, una de las más jóvenes del elenco. Tiene 15 años y todavía parece sorprendida por todo lo que ocurrió alrededor de la serie.

“Esta es mi primera serie y mi primer proyecto grande. Estoy agradecidísima”, contó.

La emoción todavía le gana cuando habla del premio. “No puedo creer estar acá. Sentir que un poquito de ese Martín Fierro también es mío es increíble”, admitió.

Valentina cree que el reconocimiento puede abrir puertas para muchos artistas jóvenes del interior y lo desea de todo corazón:  “Ojalá esto ayude a que se mire más hacia acá, porque hay muchísimo talento en todas las artes que se puedan imaginar”.

Cuando habló de Tafí Viejo, sus ojos se iluminaron. “Es una ciudad que te abraza siempre”, manifestó. Y eso era justamente lo que seguía ocurriendo en el mercado.

Porque mientras la feria patria seguía creciendo alrededor y las familias continuaban acercándose, en la alfombra roja no había apuro. Muchos solo querían quedarse unos segundos más junto a los actores, y devolverles en un abrazo el reconocimiento que ellos le dieron a su tierra.

Temas Tafí Viejo
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Martín Fierro a una ficción tucumana: cómo se hizo y en dónde se puede ver “Tafí Viejo, verdor sin tiempo”

Martín Fierro a una ficción tucumana: cómo se hizo y en dónde se puede ver “Tafí Viejo, verdor sin tiempo”

“Tafí Viejo”, la serie que hizo historia en los Martín Fierro: ganó tres estatuillas y llevó a Tucumán al centro de la televisión argentina

“Tafí Viejo”, la serie que hizo historia en los Martín Fierro: ganó tres estatuillas y llevó a Tucumán al centro de la televisión argentina

Lo más popular
La otra cara del pluriempleo en Tucumán: la batalla diaria entre dos trabajos, el estudio y un hijo a cargo
1

La otra cara del pluriempleo en Tucumán: la batalla diaria entre dos trabajos, el estudio y un hijo a cargo

Uno por uno, los grupos de Anses que no cobran aguinaldo en junio
2

Uno por uno, los grupos de Anses que no cobran aguinaldo en junio

Actos por el 25 de Mayo: mientras Villarruel fue excluida del Tedeum, la Iglesia advirtió al Gobierno
3

Actos por el 25 de Mayo: mientras Villarruel fue excluida del Tedeum, la Iglesia advirtió al Gobierno

La forma correcta de preparar la avena para bajar de peso y ganar masa muscular
4

La forma correcta de preparar la avena para bajar de peso y ganar masa muscular

“Basta de división”: el duro reproche de García Cuerva a Milei en un Tedeum marcado por las internas
5

“Basta de división”: el duro reproche de García Cuerva a Milei en un Tedeum marcado por las internas

Ranking notas premium
Como bailando en la cubierta del Titanic
1

Como bailando en la cubierta del Titanic

Carta del apóstol Santiago
2

Carta del apóstol Santiago

Cuestión de oportunidades
3

Cuestión de oportunidades

En Mountain View se está construyendo el sistema operativo de nuestras vidas
4

En Mountain View se está construyendo el sistema operativo de nuestras vidas

Cómo el VAR transformó la manera de vivir el fútbol
5

Cómo el VAR transformó la manera de vivir el fútbol

Más Noticias
“Basta de división”: el duro reproche de García Cuerva a Milei en un Tedeum marcado por las internas

“Basta de división”: el duro reproche de García Cuerva a Milei en un Tedeum marcado por las internas

La respuesta de Zielinski al ser consultado por el título de Belgrano y el descenso de River en 2011

La respuesta de Zielinski al ser consultado por el título de Belgrano y el descenso de River en 2011

Vuelven los días cálidos: anuncian una semana primaveral en Tucumán

Vuelven los días cálidos: anuncian una semana primaveral en Tucumán

Uno por uno, los grupos de Anses que no cobran aguinaldo en junio

Uno por uno, los grupos de Anses que no cobran aguinaldo en junio

La forma correcta de preparar la avena para bajar de peso y ganar masa muscular

La forma correcta de preparar la avena para bajar de peso y ganar masa muscular

La otra cara del pluriempleo en Tucumán: la batalla diaria entre dos trabajos, el estudio y un hijo a cargo

La otra cara del pluriempleo en Tucumán: la batalla diaria entre dos trabajos, el estudio y un hijo a cargo

La UNT define su transición con nuevo Consejo Superior

La UNT define su transición con nuevo Consejo Superior

Chocolate patrio, izamiento y Tedeum: los actos por el 25 de Mayo en Tucumán

Chocolate patrio, izamiento y Tedeum: los actos por el 25 de Mayo en Tucumán

Comentarios