Cómo fue el regreso de los actores tucumanos a Tafí Viejo, la ciudad que inspiró la serie ganadora de tres Martín Fierro

Allí estaban Rodríguez, Liliana Juárez y Valentina Burgos Palacios, parte del elenco de la producción filmada íntegramente en Tucumán que ganó tres premios Martín Fierro. Pero ayer al mediodía la ceremonia parecía otra. No había flashes de televisión ni discursos preparados. Había niños tirando del brazo de sus padres para acercarse a los actores, jubilados pidiendo una foto y vecinos que hablaban del suceso como si hablaran de algo propio. Y, en cierta forma, lo era.