El Gobierno nacional propone cambios en la Ley de Sociedades: qué dice el proyecto

Tutela del Estado

A través de sus redes, el funcionario indicó que se termina la “tutela del Estado” sobre “cómo los socios organizan sus negocios”. En ese sentido, las normas de ley pasan a ser “supletorias”, donde el estatuto manda. “Las restricciones estatales serán excepcionales y de interpretación restrictiva. Los registros públicos no podrán dictar resoluciones que limiten lo que la ley permite”, afirmó Sturzenegger. Otro tramo de la ley elimina las trabas burocráticas de los registros, en donde el objeto social “podrá ser amplio, plural y sin obligación de conexidad entre actividades”. “Y si no se consigna objeto en el estatuto, se entiende que la sociedad puede realizar cualquier actividad lícita. Esto es esencial en un mundo tan cambiante como el que vivimos”. También le otorga libertad a las empresas para que elijan si desean someter sus conflictos internos al derecho extranjero o mercantil internacional, y también podrán pactar cláusulas arbitrales en el estatuto para resolver controversias sin depender de la lentitud de la justicia. La digitalización entra como eje central: a partir de su aprobación, permitirá a las sociedades pasar a una “digitalización plena”, con domicilio electrónico, libros y registros digitales, asambleas a distancia, constitución de la sociedad por firma digital o electrónica, legajo digital público para cada empresa. Según el ministro, el expediente en papel “queda en la historia”.