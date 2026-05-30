Management: el error de administrar a corto plazo

Sin embargo, detrás de esa aparente solución de corto plazo y que en algunos casos resuelve la problemática económica, también representa riesgo, tanto para las personas como para las organizaciones. El exceso de carga laboral suele generar agotamiento, pérdida de foco, menor productividad y dificultades para construir compromiso genuino con los equipos. Y desde el lado empresario también aparece un desafío importante: cuando las compañías no logran construir propuestas de valor atractivas, ambientes de desarrollo y perspectivas de crecimiento, el vínculo laboral comienza a debilitarse.