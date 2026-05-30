OpiniónColumnas

Management: el error de administrar a corto plazo

Cuando toda la energía está puesta en sobrevivir, muchas organizaciones dejan de preguntarse hacia dónde quieren ir.

Management: el error de administrar a corto plazo
Por Francisco López Cruz Hace 2 Hs

En Argentina, administrar el corto plazo parece una obligación. La inflación, la incertidumbre, la presión impositiva, los cambios regulatorios y la volatilidad económica obligan a empresarios y directivos a resolver problemas urgentes todos los días.

El desafío aparece cuando la urgencia reemplaza completamente a la estrategia.

Muchas empresas terminan funcionando como una guardia permanente: apagando incendios, reaccionando, resolviendo lo inmediato. Y aunque esa dinámica puede sostener la operación durante un tiempo, rara vez construye organizaciones sólidas y sostenibles.

El problema del corto plazo no es solamente financiero. Es cultural.

Cuando una organización vive enfocada exclusivamente en el día a día, en clave de acción /reacción, comienzan a aparecer señales silenciosas pero peligrosas:

• Se postergan inversiones importantes,

• Se descuida la capacitación,

• La calidad de la comunicación se deteriora.

• No se desarrollan líderes,

• Se deterioran procesos,

• Se pierde foco estratégico,

• Y las decisiones empiezan a tomarse únicamente desde la presión y no desde la visión.

Sin embargo, pensar estratégicamente no significa ignorar la coyuntura. Un buen líder también debe gestionar el corto plazo. Debe cuidar la caja, preservar la rentabilidad, ordenar los procesos, mantener la cercanía con clientes, sostener la motivación de los equipos y reaccionar rápidamente frente a los cambios del contexto.

La diferencia está en no quedar atrapado únicamente en esa lógica.

El liderazgo moderno exige convivir con dos responsabilidades al mismo tiempo: resolver el presente y construir el futuro. Las empresas necesitan líderes capaces de administrar la urgencia sin perder dirección.

Abad: "La actividad económica está cayendo y no vemos una recuperación en el corto plazo"

Abad: La actividad económica está cayendo y no vemos una recuperación en el corto plazo

Paradójicamente, las organizaciones que logran atravesar mejor los contextos difíciles suelen ser aquellas que, aun en escenarios complejos, conservan capacidad de pensar el largo plazo, se podrían identificar como “empresas resilientes”

Porque crecer no depende únicamente de vender más. También depende de construir estructura, cultura y dirección.

Las organizaciones más valiosas entienden que hay decisiones cuyos resultados no aparecen en el próximo balance, pero determinan el futuro del negocio:

• Incorporar talento alineado a los valores de la empresa,

• Invertir en tecnología,

• Profesionalizar la gestión,

• Generar información confiable para decidir,

• Desarrollar mandos medios,

• Construir, fortalecer y sostener vínculos de confianza con clientes y equipos.

Nada de eso genera resultados inmediatos. Pero todo eso genera empresas más fuertes.

En los últimos días, además, volvió a instalarse un tema que merece una reflexión profunda: el crecimiento del pluriempleo. El fenómeno, abordado recientemente por La Gaceta, refleja una realidad cada vez más frecuente en muchos sectores: profesionales y trabajadores que necesitan multiplicar sus fuentes de ingresos para sostener su economía personal.

Sin embargo, detrás de esa aparente solución de corto plazo y que en algunos casos resuelve la problemática económica, también representa riesgo, tanto para las personas como para las organizaciones. El exceso de carga laboral suele generar agotamiento, pérdida de foco, menor productividad y dificultades para construir compromiso genuino con los equipos. Y desde el lado empresario también aparece un desafío importante: cuando las compañías no logran construir propuestas de valor atractivas, ambientes de desarrollo y perspectivas de crecimiento, el vínculo laboral comienza a debilitarse.

El “core” del negocio

Las personas son el verdadero corazón del negocio. Y para que una empresa crezca con armonía, no alcanza solamente con incorporar talento; es fundamental generar contextos donde ese talento pueda proyectarse, comprometerse y desarrollarse en el largo plazo.

Existe además otro riesgo importante en la lógica del corto plazo: la pérdida de propósito. Cuando toda la energía está puesta en sobrevivir, muchas organizaciones dejan de preguntarse hacia dónde quieren ir. Invertir seriamente en formar, fortalecer los equipos directivos y desarrollar verdaderas habilidades de gestión, son alternativas que pueden ser muy eficientes ante la realidad de la empresa hoy.

Temas InflaciónArgentina
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Mundial 2026: qué vacunas debes ponerte antes de viajar, incluida la del sarampión
1

Mundial 2026: qué vacunas debes ponerte antes de viajar, incluida la del sarampión

Milei, Jaldo y las voces que incomodan al poder
2

Milei, Jaldo y las voces que incomodan al poder

Un ejemplo del NOA: cómo una bodega de Colalao del Valle pasó del vino patero al reconocimiento internacional
3

Un ejemplo del NOA: cómo una bodega de Colalao del Valle pasó del vino "patero" al reconocimiento internacional

La UNT abrió el tercer comedor para la comunidad universitaria: precios y opciones gastronómicas
4

La UNT abrió el tercer comedor para la comunidad universitaria: precios y opciones gastronómicas

5

Pluriempleo, cuando se trabaja más para vivir igual

Ranking notas premium
Nueva derivación del caso Pagani: apelan en la Justicia la elección en Psicología de la UNT
1

Nueva derivación del caso Pagani: apelan en la Justicia la elección en Psicología de la UNT

Caso Lebbos: absolvieron por el beneficio de la duda a otro policía que había sido acusado por encubrimiento
2

Caso Lebbos: absolvieron por el beneficio de la duda a otro policía que había sido acusado por encubrimiento

Milei, Jaldo y las voces que incomodan al poder
3

Milei, Jaldo y las voces que incomodan al poder

Un ejemplo del NOA: cómo una bodega de Colalao del Valle pasó del vino patero al reconocimiento internacional
4

Un ejemplo del NOA: cómo una bodega de Colalao del Valle pasó del vino "patero" al reconocimiento internacional

Recuerdos fotográficos: 1922. La primera carrera de aviones, de Tucumán a Monteros
5

Recuerdos fotográficos: 1922. La primera carrera de aviones, de Tucumán a Monteros

Más Noticias
Mundial 2026: qué vacunas debes ponerte antes de viajar, incluida la del sarampión

Mundial 2026: qué vacunas debes ponerte antes de viajar, incluida la del sarampión

Netanyahu ordena al ejército que ocupe el 70% de Gaza

Netanyahu ordena al ejército que ocupe el 70% de Gaza

La UNT abrió el tercer comedor para la comunidad universitaria: precios y opciones gastronómicas

La UNT abrió el tercer comedor para la comunidad universitaria: precios y opciones gastronómicas

Comentarios