Abad: "La actividad económica está cayendo y no vemos una recuperación en el corto plazo"

Reforma tributaria

Abad también se refirió al debate por una reforma tributaria nacional. “Tucumán está dispuesta a sentarse y discutir seriamente. No se puede seguir improvisando. Hay que eliminar impuestos distorsivos, sí, pero con una mirada integral. No podemos eliminar Ingresos Brutos sin saber cómo se reemplaza esa caja, como la Nación no elimina las retenciones por la misma razón”, argumentó.