Se encienden las tasas: cuáles son las billeteras virtuales y bancos que más rendimiento pagan hoy en Argentina

Las tasas para ahorrar pesos volvieron a moverse en Argentina y la competencia entre billeteras virtuales, fondos comunes de inversión y bancos se intensificó en las últimas semanas. En un escenario donde los usuarios buscan rendimiento diario sin perder liquidez, las cuentas remuneradas y los FCI money market se consolidan como una de las opciones más elegidas para administrar pesos de corto plazo.