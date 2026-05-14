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Se encienden las tasas: cuáles son las billeteras virtuales y bancos que más rendimiento pagan hoy en Argentina

El ranking actualizado de cuentas remuneradas y fondos comunes de inversión utilizados por billeteras virtuales muestra diferencias importantes entre plataformas.

Dónde conviene tener tu dinero: ranking de billeteras virtuales con mejor interés Dónde conviene tener tu dinero: ranking de billeteras virtuales con mejor interés
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Billeteras y bancos de Argentina subieron tasas hoy para captar ahorros en pesos. Ualá lidera con 27% de TNA, buscando usuarios que requieren liquidez inmediata en este contexto.
  • La competencia creció ante la demanda de cuentas remuneradas y fondos money market, que permiten obtener intereses diarios y disponer del dinero sin esperar los 30 días del plazo fijo.
  • Esta tendencia consolida un cambio en el comportamiento del ahorrista, quien diversifica fondos entre plataformas digitales y bancos para optimizar el rendimiento y reducir riesgos.
Resumen generado con IA

Las tasas para ahorrar pesos volvieron a moverse en Argentina y la competencia entre billeteras virtuales, fondos comunes de inversión y bancos se intensificó en las últimas semanas. En un escenario donde los usuarios buscan rendimiento diario sin perder liquidez, las cuentas remuneradas y los FCI money market se consolidan como una de las opciones más elegidas para administrar pesos de corto plazo.

Las aplicaciones financieras permiten generar intereses diarios sobre el saldo disponible, manteniendo el dinero accesible para transferencias, pagos o consumos. A diferencia del plazo fijo tradicional, estos instrumentos ofrecen liquidez inmediata o rescates en plazos muy cortos.

Qué billeteras virtuales pagan más rendimiento hoy

El ranking actualizado de cuentas remuneradas y fondos comunes de inversión utilizados por billeteras virtuales muestra diferencias importantes entre plataformas.

Ranking de billeteras virtuales con mayor tasa

Ualá (Cuenta Remunerada): 27 % TNA

Prex Argentina (FCI Money Market): 19,38 % TNA

Naranja X (Cuenta Remunerada): 19 % TNA

Cocos (FCI Renta Mixta): 18,61 % TNA

Personal Pay (FCI Money Market): 18,47 % TNA

Mercado Pago (FCI Money Market): 18,36 % TNA

Astropay (FCI Money Market): 17,96 % TNA

Claro Pay (FCI Money Market): 17,89 % TNA

IEB+ (FCI Money Market): 17,85 % TNA

LB Finanzas (FCI Money Market): 17,23 % TNA

Lemon Cash (FCI Money Market): 16,53 % TNA

N1U (FCI Money Market): 16,43 % TNA

Estas cuentas remuneradas crecieron con fuerza porque permiten obtener intereses diarios sin necesidad de inmovilizar el capital. En la práctica, el usuario puede mantener saldo disponible para consumir o transferir mientras genera rendimiento automático.

Sin embargo, cada plataforma tiene condiciones particulares. Algunas establecen topes máximos de saldo que reciben la tasa promocionada y otras modifican el rendimiento según el monto invertido o el tipo de cuenta.

Cómo funcionan las cuentas remuneradas y los FCI

Las cuentas remuneradas acreditan intereses diarios sobre el dinero depositado. A diferencia de una caja de ahorro tradicional, generan rendimiento automático sin necesidad de constituir una inversión específica.

Por otro lado, muchas billeteras utilizan Fondos Comunes de Inversión (FCI) money market o de renta mixta para remunerar los saldos de los usuarios. En estos casos la tasa no es fija, ya que depende del desempeño del fondo, aunque se trata de instrumentos de bajo riesgo y alta liquidez.

La principal ventaja frente al plazo fijo tradicional es la disponibilidad inmediata del dinero. En la mayoría de los casos, los fondos pueden retirarse en el momento o dentro de las 24 a 48 horas, dependiendo de cada plataforma y del horario de rescate.

Qué bancos pagan más por plazo fijo a 30 días

En paralelo, los bancos también actualizaron sus tasas para plazos fijos online en pesos a 30 días.

Ranking de bancos con mejor tasa de plazo fijo

Banco Provincia: 19,50 % TNA

Banco Macro: 19 %

ICBC: 18,80 %

BBVA: 18,75 %

Banco Nación: 18,50 %

Banco Galicia: 18,25 %

Banco Ciudad: 17,50 %

Banco Credicoop: 17,50 %

Banco Patagonia: 16 %

Santander: 15 %

Actualmente, el plazo mínimo para retirar dinero de un plazo fijo tradicional continúa siendo de 30 días. Por eso, muchos ahorristas combinan distintas herramientas: mantienen una parte de sus pesos en billeteras virtuales o FCI de liquidez inmediata y destinan otra porción a plazos fijos para intentar mejorar el rendimiento total.

De esa manera buscan equilibrar tres variables centrales para administrar pesos en Argentina: tasa de interés, disponibilidad inmediata y riesgo financiero de corto plazo.

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