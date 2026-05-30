Dictaron la prisión preventiva al atacante de Concepción

Juicio abreviado

En medio de las dificultades que se presentaban para comprobar que Nieva era el autor, su defensor buscó la posibilidad de que se realizara un juicio abreviado para cerrar el caso rápidamente. Antes de que llegara a oficializar la propuesta, que habría tenido el acuerdo de la víctima, el sospechoso cometió un error el domingo: volvió a amenazar a la víctima subiéndose al capot de la camioneta en la que se encontraba la denunciante. El hecho quedó filmado. “Por primera vez en tanto tiempo, puso su cara en un ataque. Esa era la prueba que necesitábamos”, comentó una fuente del Ministerio Público.