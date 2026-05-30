Seguridad

Dictaron la prisión preventiva al atacante de Concepción

“¿Tenía que lastimarme para que actúe la Justicia?”, dijo la víctima.

Dictaron la prisión preventiva al atacante de Concepción
Gustavo Rodríguez
Por Gustavo Rodríguez Hace 3 Hs

“Me parece muy lamentable que esta persona me tenga que lastimar o matar para que la Justicia pueda actuar. Eso no puede ser así”, señaló Micaela Calderón en la audiencia en la que le dictaron la prisión preventiva por 30 días a Carlos Nieva, su ex pareja, acusado de amenazas y desobediencia judicial.

En la audiencia que se realizó ayer quedó al descubierto el calvario que viene sufriendo la víctima. También quedó expuesto que el sistema de protección a las personas que sufren acoso y violencia no está siendo efectivo. Como si eso no fuera poco, en el debate surgieron los problemas que se presentan en la investigación de este hecho.

El auxiliar Fernando Sale, siguiendo las instrucciones del fiscal Fernando Echayde, le atribuyó a Nieva 25 cargos por amenazas y desobediencia judicial, cometidos entre el 3 de febrero y el 24 de mayo de este año. Sin embargo, contó algunos detalles que hacen al caso aún más particular.

Nieva, de acuerdo con lo ventilado en el debate, tenía un método para hostigar a Calderón. Enviaba mensajes por WhatsApp desde diferentes líneas prepagas o la abordaba personalmente, cuando se aseguraba de que no hubiera testigos. Los actos intimidatorios los realizaba contra la víctima directamente o a través de sus parientes o amigas.

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La estrategia que utilizaba el acusado había atado de pies y manos a los investigadores. Al no poder confirmarse que él era el autor del hostigamiento, el Ministerio Público Fiscal no podía formularle cargos. Aun así, el fiscal Echayde tomó algunas medidas para proteger a la denunciante. No solo le dictó una medida de protección el 9 de febrero, sino que ordenó secuestrar el vehículo con el que presuntamente habría cometido el ataque.

Mientras tanto, Echayde comenzó a buscar pruebas. Al comprobar que el sospechoso utilizaba líneas prepagas, desde febrero está esperando que le respondan los oficios en los que solicitó que se identificara a los compradores de esos chips, pero se topó con la realidad de que no se cumple con la obligatoriedad de exigir el DNI para individualizarlos.

Juicio abreviado

En medio de las dificultades que se presentaban para comprobar que Nieva era el autor, su defensor buscó la posibilidad de que se realizara un juicio abreviado para cerrar el caso rápidamente. Antes de que llegara a oficializar la propuesta, que habría tenido el acuerdo de la víctima, el sospechoso cometió un error el domingo: volvió a amenazar a la víctima subiéndose al capot de la camioneta en la que se encontraba la denunciante. El hecho quedó filmado. “Por primera vez en tanto tiempo, puso su cara en un ataque. Esa era la prueba que necesitábamos”, comentó una fuente del Ministerio Público.

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“Hablamos de una cantidad importantísima de hechos relacionados con cuestiones vinculadas a la violencia de género; una víctima que, por su condición de mujer, debe tener una doble protección. El acusado demostró poco apego o respeto tanto hacia la integridad física de la víctima como hacia la de su entorno familiar”, sostuvo el auxiliar Sale. “La pena sería de cumplimiento efectivo, lo que le quitaría la posibilidad de obtener una condena de ejecución condicional”, añadió.

El representante del Ministerio Público aclaró que Nieva “no padece un estado de alienación mental, en el sentido jurídico, y puede comprender la naturaleza y criminalidad de sus actos y dirigir sus acciones”.

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Sale pidió que se le dictara la prisión preventiva por seis meses, planteo que fue compartido por la querella. En tanto, el defensor oficial Jorge Muñoz pidió que se le impusiera la medida cautelar por 30 días y bajo la modalidad de arresto domiciliario. Finalmente, el juez Rodrigo Martearena dispuso que Nieva continuara detenido en un calabozo durante un mes.

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