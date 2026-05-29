Concepción: dictan prisión preventiva para el hombre que acosó y amenazó a su ex pareja en 25 oportunidades

Durante la lectura de los cargos, salieron a la luz los escalofriantes mensajes de texto y de audio que Nieva le enviaba de forma sistemática a la mujer. “Voy a tu casa y te meto un tiro”, “Vos vas a terminar en un cajón, te mato y me mato, hoy hay una tragedia” y “Te juro te dejo en una bolsa”, fueron algunas de las frases que el imputado utilizaba para amedrentar de forma directa e indirecta a la víctima.