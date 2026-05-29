Seguridad

Concepción: dictan prisión preventiva para el hombre que acosó y amenazó a su ex pareja en 25 oportunidades

Carlos Luciano Nieva (34) violó reiteradas veces una orden de restricción. En el último ataque, se trepó al capó de la camioneta de la mujer para impedir que escapara.

SOBRE EL CAPÓ. El hombre se subió a la camioneta en la que viajaba la víctima para intentar romper el parabrisas. CAPTURA DE VIDEO
SOBRE EL CAPÓ. El hombre se subió a la camioneta en la que viajaba la víctima para intentar romper el parabrisas. CAPTURA DE VIDEO
Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • El viernes, la Justicia de Concepción dictó prisión preventiva a Carlos Nieva por hostigar y amenazar de muerte a su ex pareja en 25 ocasiones violando la restricción.
  • El acusado usó múltiples chips para enviar amenazas y violar la perimetral. En el último hecho, se trepó al capó de la camioneta de la víctima para impedir su huida.
  • Nieva cumplirá un mes de prisión preventiva por riesgo de fuga. Ante la gravedad de los 25 hechos imputados, se proyecta una futura condena de cumplimiento efectivo.
Resumen generado con IA

En una audiencia judicial realizada este viernes, la Unidad Fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual I del Centro Judicial Concepción imputó formalmente a Carlos Luciano Nieva (34) por reiteradas seguidillas de ataques y hostigamientos contra su ex pareja. El acusado, que ya contaba con una orden de restricción de acercamiento desde el pasado 10 de febrero, fue imputado por 25 hechos de violencia cometidos en apenas tres meses.

El juez interviniente hizo lugar parcialmente al pedido de la fiscalía y ordenó la prisión preventiva de Nieva por el término de un mes, rechazando el pedido de arresto domiciliario de la defensa, al considerar que existen severos riesgos de fuga y de obstaculización del proceso.

Una pesadilla de 25 hechos y desobediencia judicial

El auxiliar de fiscal, Fernando Sale -bajo las instrucciones del fiscal titular Jorge Echayde-, fue el encargado de detallar la escalada de violencia que sufrió la víctima y su entorno (compuesto por su hermana, una prima y amigas) entre el 3 de febrero y el 24 de mayo de este año. La calificación legal provisoria contra Nieva es de amenazas simples y amenazas coactivas en concurso real con desobediencia judicial.

Para sostener la acusación, la Fiscalía presentó un contundente abanico de pruebas que incluye: registros fílmicos y capturas de pantalla; informes fotográficos de los daños materiales provocados; pericias físico-mecánicas al automóvil Volkswagen que el acusado utilizaba como remís; y un informe médico forense que ratifica que Nieva es perfectamente consciente de la criminalidad de sus actos.

"Existió un comportamiento reiterado donde utilizó numerosos chips con diferentes líneas telefónicas a los fines de procurar su impunidad. En libertad, podría influir sobre la declaración testimonial de la víctima", argumentó Sale al solicitar la medida de coerción.

"Te voy a dejar en una bolsa"

Durante la lectura de los cargos, salieron a la luz los escalofriantes mensajes de texto y de audio que Nieva le enviaba de forma sistemática a la mujer. “Voy a tu casa y te meto un tiro”, “Vos vas a terminar en un cajón, te mato y me mato, hoy hay una tragedia” y “Te juro te dejo en una bolsa”, fueron algunas de las frases que el imputado utilizaba para amedrentar de forma directa e indirecta a la víctima.

La fiscalía remarcó que, al tratarse de 25 hechos en concurso real, la pena en un futuro juicio oral será de cumplimiento efectivo, lo que anula cualquier posibilidad de una condena condicional.

El último ataque

El hecho que colmó la paciencia de la justicia ocurrió el pasado domingo 24 de mayo, alrededor de las 3 de la madrugada. La víctima se encontraba con su hermana y amigas en un domicilio de la calle San Martín al 2.500, en Concepción, cuando advirtieron que Nieva las estaba vigilando en una esquina.

Al ver que las jóvenes corrían a resguardarse dentro de una camioneta familiar, el acusado interceptó el vehículo, comenzó a golpearlo con los puños y gritó: “Te voy a matar porque hiciste que me secuestren el auto”.

En un acto de extrema locura, y con el objetivo de impedir que las mujeres escaparan y buscaran ayuda, Nieva se trepó al capó de la camioneta en movimiento, manteniéndose colgado durante una cuadra completa, hasta que la intervención de los transeúntes en las inmediaciones de la plaza local logró hacer cesar su violento accionar.

Con el acusado tras las rejas por los próximos 30 días, la fiscalía avanzará ahora en la extracción de datos del celular secuestrado en el domicilio de Nieva, ubicado en el barrio Clínica, para terminar de blindar una causa que encendió todas las alarmas por el extremo nivel de vulnerabilidad de la víctima.

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