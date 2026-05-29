Imputarán al hombre que se subió al capó de una camioneta para amenazar a su ex pareja

Resumen para apurados
- La fiscalía de Concepción imputará a Carlos Nieva por violar una perimetral y amenazar de muerte a su ex pareja al subirse al capó de su camioneta el pasado domingo.
- Tras diez años de acoso denunciados por la víctima, el agresor evitaba dejar pruebas directas. La filmación del ataque realizada por sus amigas facilitó la orden de detención.
- El agresor será imputado por amenazas y desobediencia, y pedirán su prisión preventiva, lo que resalta la importancia de las pruebas digitales para proteger a las víctimas.
El Ministerio Público Fiscal formulará cargos contra el joven que violó una restricción de acercamiento hacia su ex pareja y la amenazó al subirse al capó de una camioneta mientras le gritaba e intentaba romper el parabrisas para atacarla. La víctima publicó una carta relatando que hace una década ella y su entorno sufren situaciones de violencia por parte del agresor. El domingo 24, alrededor de las tres de la madrugada, M.C, circulaba a bordo de una camioneta Toyota Hilux con sus amigas por la ciudad de Concepción. Al detenerse en las inmediaciones de las calles San Martín y San Lorenzo, su ex pareja, Carlos Luciano Nieva (34 años), se acercó al vehículo, se subió al capot y comenzó a golpear bruscamente el parabrisas mientras la amenazaba de muerte. La joven avanzó la marcha llevando a Nieva arriba del capot, hasta que llegaron a la plaza San Martín, donde fueron auxiliadas por dos hombres.
Descargo
Las amigas de M.C filmaron desde adentro de la camioneta lo que había ocurrido para tener evidencias del episodio. El martes se difundió el video y rápidamente se viralizó debido a la violencia capturada. Al ver que las imágenes tuvieron repercusión nacional, la joven realizó un posteo en su cuenta de Facebook donde expuso el sistemático hostigamiento que padece por parte de Nieva.
“Decido escribir esto porque en las últimas horas se viralizaron videos, sin nuestra autorización, de una situación terriblemente angustiante que vivimos el domingo a la madrugada con mis amigas, y veo con mucha impotencia cómo gente que no sabe absolutamente nada del contexto opina, juzga y habla cosas que no son”, relató.
La víctima remarcó que este hecho representa la escalada de un acoso que arrastra desde hace años. “Quiero que sepan que lo que se ve en esos videos no fue un hecho aislado. Lo que pasó el domingo fue el límite de un calvario que vengo viviendo desde hace más de diez años”, denunció.
En su descargo, la mujer identificó con nombre y apellido al atacante: “La persona que se subió al capó de la camioneta, golpeando con violencia el parabrisas para destruirlo mientras nos gritaba una y otra vez que nos iba a matar, es Carlos Luciano Nieva. No fue un impulso; fue el reflejo de la violencia extrema que este tipo es capaz de ejercer”.
“Venimos sufriendo un hostigamiento y acoso sistemático, porque no solo soy yo quien padece esta situación, sino que se extiende a todo mi círculo, nos persigue, nos vigila, sabe nuestros horarios y las actividades que realizamos, sabe qué vehículos usamos, donde vivimos, pasa gritando por mi casa y las de mi entorno, deja notas perturbadoras y más... Ha utilizado decenas de números de WhatsApp y perfiles falsos en redes sociales para amedrentarme”, detalló.
En el descargo, contó que la Justicia le había dispuesto una orden de restricción, pero que las medidas de protección no fueron suficientes para frenarlo. “Lo denuncié hace más de 3 meses, y actualmente él tiene una medida cautelar de prohibición de acercamiento y de contacto hacia mi persona. Hoy decido hablar en primera persona porque las víctimas no podemos seguir viviendo encerradas, con miedo, ansiedad e inseguridad, mientras un violento que no respeta las órdenes de la justicia sigue su vida como si nada”, manifestó.
Denuncia y detención
Después del episodio la joven se acercó nuevamente a la comisaría de Concepción para alertar que Nieva había incumplido la perimetral. Al presentar los videos que había filmado con sus amigas el juez Sergio Dante Altamirano ordenó la detención de Nieva. Fue así que el miércoles a la mañana, un grupo de policías realizó allanó el domicilio de Nieva, en la calle Los Patos al 300, donde fue detenido y puesto a disposición de la Justicia.
La causa actualmente es investigada por la Fiscalía de Violencia de Género del Centro Judicial Concepción, al mando de Jorge Echaide.
Según informó el jefe de la Unidad Regional Sur, Marcos Barros, hace aproximadamente tres semanas ya se había realizado un allanamiento en la vivienda de Nieva por la denuncia presentada anteriormente por la víctima. En la medida se secuestró un taxi y un teléfono celular que será peritado en los próximos días.
Fuentes judiciales indicaron que a pesar de que el legajo llevaba varios meses abierto en la Fiscalía, los investigadores se toparon con un obstáculo: el denunciado habría utilizado diferentes aparatos y líneas telefónicas que no estaban registradas a su nombre.
Además, fue sumamente cuidadoso al momento de realizar las amenazas presenciales. “Lo hacía de manera personal, asegurándose de que no hubiera ningún testigo. El único elemento probatorio eran las capturas de pantalla que había presentado con los registros de llamadas efectuados con otros números. Generalmente la amenazaba cinco veces al día, después desaparecía y así sucesivamente”, comentó un investigador.
Esto les dificultó poder solicitar una audiencia de formulación de cargos. Todo cambió el fin de semana. Al tener un registro fílmico donde se identifica a Nieva amenazando violentamente a su ex pareja, el MPF ya contaría con evidencias para avanzar en la causa penal.
En las próximas horas sería imputado como presunto autor del delito de amenazas y de desobediencia judicial se solicitaría que fuera sometido a prisión preventiva para cautelar el proceso, a la víctima y a su entorno.