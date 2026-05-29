Imputarán al hombre que se subió al capó de una camioneta para amenazar a su ex pareja

El Ministerio Público Fiscal formulará cargos contra el joven que violó una restricción de acercamiento hacia su ex pareja y la amenazó al subirse al capó de una camioneta mientras le gritaba e intentaba romper el parabrisas para atacarla. La víctima publicó una carta relatando que hace una década ella y su entorno sufren situaciones de violencia por parte del agresor. El domingo 24, alrededor de las tres de la madrugada, M.C, circulaba a bordo de una camioneta Toyota Hilux con sus amigas por la ciudad de Concepción. Al detenerse en las inmediaciones de las calles San Martín y San Lorenzo, su ex pareja, Carlos Luciano Nieva (34 años), se acercó al vehículo, se subió al capot y comenzó a golpear bruscamente el parabrisas mientras la amenazaba de muerte. La joven avanzó la marcha llevando a Nieva arriba del capot, hasta que llegaron a la plaza San Martín, donde fueron auxiliadas por dos hombres.