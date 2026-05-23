El comunicado de Ricky Martin tras el ataque con gas lacrimógeno en pleno show

Resumen para apurados
- El cantante Ricky Martin interrumpió su concierto en Europa tras un ataque con gas lacrimógeno lanzado por un espectador, aunque luego retomó el show para cumplir con sus fans.
- El ataque causó pánico y la evacuación preventiva del escenario. Tras ser controlada la situación por seguridad, el artista decidió retomar el show y tranquilizar al público.
- Su vocera confirmó que el artista y su equipo están a salvo. A pesar del tenso episodio y la preocupación por la seguridad, la gira internacional continuará según lo previsto.
El cantante puertorriqueño Ricky Martin vivió un momento de extrema tensión durante una presentación de su gira “Ricky Martin Live”, luego de que un espectador arrojara gas lacrimógeno cerca del escenario y obligara a interrumpir el espectáculo.
La situación generó pánico entre los asistentes, especialmente entre quienes se encontraban en las primeras filas, ya que comenzaron a sentir los efectos del gas mientras el personal de seguridad intentaba evacuar el lugar.
Qué pasó en el recital de Ricky Martin
El incidente ocurrió en pleno show y provocó que tanto el artista como sus bailarines abandonaran rápidamente el escenario por precaución. Mientras el público intentaba alejarse de la zona afectada, creció la incertidumbre dentro del recinto y muchos fanáticos decidieron retirarse del lugar.
Minutos después, Ricky Martin regresó al escenario para tranquilizar a sus seguidores y lanzó una frase que rápidamente se viralizó en redes sociales: “Nada va a frenar este show, nada”.
El episodio generó preocupación entre los fanáticos, quienes comenzaron a pedir explicaciones sobre el estado del cantante y del equipo artístico.
El comunicado oficial tras el ataque con gas lacrimógeno
Ante la repercusión del hecho, la publicista del cantante, Róndine Alcalá, emitió un comunicado para aclarar la situación y confirmar que tanto Ricky Martin como sus bailarines se encontraban fuera de peligro.
Según explicaron, el espectáculo debió detenerse de manera abrupta luego de que algunas personas del público necesitaran asistencia tras alejarse de la zona afectada.
“Como medida de precaución, Ricky Martin y todo su equipo abandonaron inmediatamente el escenario mientras el personal de seguridad y las autoridades locales trabajaban para controlar la situación y garantizar la seguridad de los asistentes”, señalaron desde el entorno del artista.
Cómo seguirá la gira “Ricky Martin Live”
Desde el equipo del cantante también revelaron que inicialmente le recomendaron no continuar con el recital luego del incidente. Sin embargo, una vez que los servicios de seguridad confirmaron que la situación estaba controlada y que no existía riesgo para el público, Ricky Martin decidió regresar al escenario y continuar con el show.
“Ricky Martin tomó la decisión de reanudar el espectáculo para cumplir con su compromiso con sus fans”, expresaron en el comunicado. De acuerdo con lo informado por su entorno, la gira internacional seguirá desarrollándose con normalidad pese al fuerte episodio ocurrido durante el concierto.