El comunicado de Ricky Martin tras el ataque con gas lacrimógeno en pleno show

Cómo seguirá la gira “Ricky Martin Live”

Desde el equipo del cantante también revelaron que inicialmente le recomendaron no continuar con el recital luego del incidente. Sin embargo, una vez que los servicios de seguridad confirmaron que la situación estaba controlada y que no existía riesgo para el público, Ricky Martin decidió regresar al escenario y continuar con el show.