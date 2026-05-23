EspectáculosFamosos

El comunicado de Ricky Martin tras el ataque con gas lacrimógeno en pleno show

El cantante Ricky Martin debió interrumpir un recital de su gira “Ricky Martin Live” tras un ataque con gas lacrimógeno. Qué dijo su equipo sobre el estado del artista y cómo seguirá el tour.

Ricky Martin suspendió su show por un ataque con gas lacrimógeno y luego emitió un comunicado
Ricky Martin suspendió su show por un ataque con gas lacrimógeno y luego emitió un comunicado TN
Por Mercedes Mosca Hace 43 Min

Resumen para apurados

  • El cantante Ricky Martin interrumpió su concierto en Europa tras un ataque con gas lacrimógeno lanzado por un espectador, aunque luego retomó el show para cumplir con sus fans.
  • El ataque causó pánico y la evacuación preventiva del escenario. Tras ser controlada la situación por seguridad, el artista decidió retomar el show y tranquilizar al público.
  • Su vocera confirmó que el artista y su equipo están a salvo. A pesar del tenso episodio y la preocupación por la seguridad, la gira internacional continuará según lo previsto.
Resumen generado con IA

El cantante puertorriqueño Ricky Martin vivió un momento de extrema tensión durante una presentación de su gira “Ricky Martin Live”, luego de que un espectador arrojara gas lacrimógeno cerca del escenario y obligara a interrumpir el espectáculo.

Tensión en un show de Ricky Martin en Europa: tiraron gas lacrimógeno y suspendieron el recital

Tensión en un show de Ricky Martin en Europa: tiraron gas lacrimógeno y suspendieron el recital

La situación generó pánico entre los asistentes, especialmente entre quienes se encontraban en las primeras filas, ya que comenzaron a sentir los efectos del gas mientras el personal de seguridad intentaba evacuar el lugar.

Qué pasó en el recital de Ricky Martin

El incidente ocurrió en pleno show y provocó que tanto el artista como sus bailarines abandonaran rápidamente el escenario por precaución. Mientras el público intentaba alejarse de la zona afectada, creció la incertidumbre dentro del recinto y muchos fanáticos decidieron retirarse del lugar.

Minutos después, Ricky Martin regresó al escenario para tranquilizar a sus seguidores y lanzó una frase que rápidamente se viralizó en redes sociales: “Nada va a frenar este show, nada”.

El episodio generó preocupación entre los fanáticos, quienes comenzaron a pedir explicaciones sobre el estado del cantante y del equipo artístico.

El comunicado oficial tras el ataque con gas lacrimógeno

Ante la repercusión del hecho, la publicista del cantante, Róndine Alcalá, emitió un comunicado para aclarar la situación y confirmar que tanto Ricky Martin como sus bailarines se encontraban fuera de peligro.

Según explicaron, el espectáculo debió detenerse de manera abrupta luego de que algunas personas del público necesitaran asistencia tras alejarse de la zona afectada.

“Como medida de precaución, Ricky Martin y todo su equipo abandonaron inmediatamente el escenario mientras el personal de seguridad y las autoridades locales trabajaban para controlar la situación y garantizar la seguridad de los asistentes”, señalaron desde el entorno del artista.

Cómo seguirá la gira “Ricky Martin Live”

Desde el equipo del cantante también revelaron que inicialmente le recomendaron no continuar con el recital luego del incidente. Sin embargo, una vez que los servicios de seguridad confirmaron que la situación estaba controlada y que no existía riesgo para el público, Ricky Martin decidió regresar al escenario y continuar con el show.

“Ricky Martin tomó la decisión de reanudar el espectáculo para cumplir con su compromiso con sus fans”, expresaron en el comunicado. De acuerdo con lo informado por su entorno, la gira internacional seguirá desarrollándose con normalidad pese al fuerte episodio ocurrido durante el concierto.

Temas Ricky Martin
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Se agravó la situación del acusado de balear al ciclista en el centro tucumano
1

Se agravó la situación del acusado de balear al ciclista en el centro tucumano

Dos denuncias por violencia de género sacuden la facultad de Filosofía y Letras
2

Dos denuncias por violencia de género sacuden la facultad de Filosofía y Letras

Fórmula 1: a qué hora corre Franco Colapinto la sprint del GP de Canadá y cómo verla en vivo
3

Fórmula 1: a qué hora corre Franco Colapinto la sprint del GP de Canadá y cómo verla en vivo

Las relaciones incómodas del peronismo tucumano rumbo al 2027
4

Las relaciones incómodas del peronismo tucumano rumbo al 2027

Inicio de zafra en el ingenio Concepción: Blaquier llamó a modernizar la actividad azucarera tucumana
5

Inicio de zafra en el ingenio Concepción: Blaquier llamó a modernizar la actividad azucarera tucumana

Ranking notas premium
Pichón Segura aceptó la pena condicional por el cabezazo a Pelli: el juez define su futuro
1

"Pichón" Segura aceptó la pena condicional por el cabezazo a Pelli: el juez define su futuro

La contradicción populista de Milei
2

La contradicción populista de Milei

Renuncia en la Capital, los festejos del 25 y críticas de un radical
3

Renuncia en la Capital, los festejos del 25 y críticas de un radical

Denuncia contra funcionarios municipales: Cree el ladrón que todos son de su condición, dijo Chahla
4

Denuncia contra funcionarios municipales: "Cree el ladrón que todos son de su condición", dijo Chahla

Alejandro Puccio: de la gloria, a la traición, el horror y la muerte
5

Alejandro Puccio: de la gloria, a la traición, el horror y la muerte

Más Noticias
Dos denuncias por violencia de género sacuden la facultad de Filosofía y Letras

Dos denuncias por violencia de género sacuden la facultad de Filosofía y Letras

Las relaciones incómodas del peronismo tucumano rumbo al 2027

Las relaciones incómodas del peronismo tucumano rumbo al 2027

Fórmula 1: a qué hora corre Franco Colapinto la sprint del GP de Canadá y cómo verla en vivo

Fórmula 1: a qué hora corre Franco Colapinto la sprint del GP de Canadá y cómo verla en vivo

La producción en el ingenio Concepción arrancará hacia fines de este mes

La producción en el ingenio Concepción arrancará hacia fines de este mes

Inicio de zafra en el ingenio Concepción: Blaquier llamó a modernizar la actividad azucarera tucumana

Inicio de zafra en el ingenio Concepción: Blaquier llamó a modernizar la actividad azucarera tucumana

Se agravó la situación del acusado de balear al ciclista en el centro tucumano

Se agravó la situación del acusado de balear al ciclista en el centro tucumano

Respaldo de jefes de área a Miguel Chaibén Terraf, presidente del Tribunal de Cuentas de la Provincia

Respaldo de jefes de área a Miguel Chaibén Terraf, presidente del Tribunal de Cuentas de la Provincia

Javier Noguera, sobre “Tafí Viejo, verdor sin tiempo”: “La serie cumplió su objetivo y es una embajadora cultural”

Javier Noguera, sobre “Tafí Viejo, verdor sin tiempo”: “La serie cumplió su objetivo y es una embajadora cultural”

Comentarios